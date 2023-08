Transports scolaires : la Casud se mobilise pour ses 7.000 petits usagers

La rentrée des classes marque aussi le retour de l’usage des transports scolaire pour certains écoliers. Afin de rendre plus optimale la prise en charge des 7000 élèves empruntant les cars scolaires Carsud ; et dans un contexte de renouvellement des marchés publics des transports scolaires, les équipes de la Casud sont pleinement engagées aux côtés des usagers et des nouveaux prestataires. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo: Casud)

Pour assurer au mieux la rentrée et le transport scolaire de ses 7000 élèves inscrits ; et dans un contexte de renouvellement des marchés publics des transports scolaires, les équipes de la Casud sont pleinement engagées - depuis le 17 août- aux côtés des usagers et des nouveaux prestataires (et notamment leurs nouveaux conducteurs) pour que la période de transition vers le fonctionnement optimal du service soit la plus rapide.

De plus, afin que tous les élèves inscrits puissent être transportés, la Casud informe que des instructions ont été données pour que, sur justificatif de paiement au service (présentation de la facture en version papier, photo sur téléphone, etc), ils soient autorisés à monter à bord jusqu'au 1er septembre.

Les usagers des transports scolaires qui n'auraient pas encore la carte des transports scolaires sont invités à la retirer dans les agences de transports de la Casud.

La Casud inique qu'un numéro vert 0800 000 253 est mis en place pour joindre la direction des transports (joignable également par mail à direction.transports@casud.re )

Enfin, la Casud rappelle que son service de transports scolaires c'est :

124 circuits scolaires sont assurés par 11 exploitants ce qui représentent 1 250 000 km par an,

7000 élèves sont transportés chaque jour,

70 accompagnateurs de transport scolaire sont aux côtés des élèves des classes maternelles,

10 contrôleurs assurent chaque jour le contrôle des exploitants et des titres,