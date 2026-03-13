CCIR : les semaines de sensibilisation des jeunes femmes à l’entrepreneuriat débutent le 24 mars

La Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion, en partenariat avec Entreprendre Pour Apprendre Réunion, organise le lancement officiel des Semaines de sensibilisation des jeunes femmes à l’entrepreneuriat, organisées pour la première fois sur le territoire. Cela se passe le mardi 24 mars 2026, de 14h à 16h à la CCIR de Saint-Denis. ( Photo Richard Bouhet/imazpress.com) (Photo Photo RB/imazpress.com)

Cet événement s’inscrit dans une démarche visant à déconstruire les stéréotypes liés aux métiers et à encourager les jeunes, en particulier les jeunes filles, à envisager l’entrepreneuriat comme une voie d’avenir.

- Au programme de cette rencontre -

Une table ronde réunissant des partenaires engagés en faveur de l’entrepreneuriat féminin

Un speed meeting entre professionnelles et collégiens, favorisant des échanges directs autour des parcours, des métiers et des ambitions

Cette première édition ambitionne de sensibiliser 1.000 jeunes sur l’ensemble du territoire et de mobiliser une cinquantaine de mentors féminins, venues partager leurs expériences et inspirer les nouvelles générations.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence par retour de mail : [email protected]

Rendez-vous le mardi 17 mars 2026 de 14h à 16h

CCI de La Réunion – Saint-Denis

