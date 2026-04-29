CCIR : l'appel à candidatures pour le Challenge des entrepreneures prolongé

Face aux nombreuses demandes, la CCIR prolonge la date limite de candidature au Challenge des entrepreneures inspirantes. Le challenge s’adresse aux dirigeantes d’entreprise engagées exerçant dans l’événementiel, le tourisme ou les loisirs. Les lauréates auront l’opportunité de pitcher lors de la clôture de la JEF 2026 devant un public de professionnels. Vous avez maintenant jusqu’au 17 mai 2026 pour candidater (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

• Comment participer :

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