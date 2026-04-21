La CCI Réunion mobilisée à Saint-Philippe

Ce jeudi 16 avril 2026, les équipes CCI Proxi sont allées à la rencontre des entreprises de la Ville De Saint Philippe, durement impactées par la coupure de la RN2. Objectif : écouter, comprendre et accompagner les ressortissants face aux difficultés rencontrées sur le terrain.

En soirée, le Président de la CCI Réunion, Pierrick Robert, a participé à un temps d’échange avec les acteurs économiques. Les chefs d’entreprise ont pu exprimer leurs inquiétudes face à une activité en forte baisse et à des perspectives économiques qui s’assombrissent.

À cette occasion, le président a rappelé le rôle de la CCI Réunion : "être un facilitateur entre les entreprises et les institutions, et surtout rester pleinement mobilisée aux côtés des entrepreneurs durant cette période difficile".