La CCI Réunion pose la première pierre d’un nouveau pôle d’entrepôts au Port

Au Port, la CCI Réunion a posé la première pierre d’un bâtiment regroupant quatre entrepôts au cœur de la zone industrielle n°1. Un projet pensé pour répondre aux besoins des entreprises locales, notamment les TPE et PME. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pour Pierrick Robert, président de la CCIR, ce chantier s’inscrit directement dans la feuille de route définie en début de mandature. "Cet aboutissement correspond pleinement à notre stratégie immobilière", souligne-t-il.



Avec un investissement de 2,5 millions d’euros financé sur fonds propres, la CCIR renoue avec un rôle qu’elle "n’avait plus exercé depuis près de trois décennies : celui de développeur d’infrastructures économiques", souligne-t-il.



Le projet prévoit la construction de quatre entrepôts modulables, d’environ 250 m2 chacun, pour une surface totale proche de 1.000 m2. Pensés pour s’adapter aux besoins des entreprises, ces espaces pourront intégrer des bureaux et offrir une flexibilité d’usage.



Au-delà de l’aspect fonctionnel, la CCI a misé sur un concept "respectueux des normes environnementales", détaille Pierrick Robert. "Les bâtiments seront conçus selon des principes bioclimatiques et équipés de panneaux photovoltaïques, répondant ainsi aux enjeux énergétiques actuels", précise-t-il.



Le chantier, lancé en présence du maire Port, Olivier Hoarau, de représentants de la CCI et des entreprises partenaires, devrait durer 9 à 10 mois, pour une livraison prévue en décembre 2026.

- Un levier pour l’économie locale -

Ce futur ensemble est pensé comme une "mini-pépinière" d’entreprises, destinée à accueillir des structures en quête de solutions de stockage ou d’implantation.



"Nous visons des entreprises qui ne trouvent pas aujourd’hui d’espaces adaptés", explique le président de la CCIR. Une sélection des futurs occupants sera réalisée afin d’optimiser l’utilisation de ces locaux.



Si les profils des entreprises ne sont pas encore connus, la CCI anticipe déjà des retombées positives : création d’emplois, développement d’activités, retour sur investissement économique pour le territoire

- Un projet pilote appelé à se multiplier -

Ce programme s'inscrit dans une stratégie amenée à se développer. La CCIR annonce déjà d’autres opérations similaires à venir, notamment dans le secteur de Saint-Pierre et dans l’ouest de l’île, avec neuf nouveaux locaux en livraison prévue d’ici la fin de l’année.



Ces premiers résultats concrétisent la nouvelle orientation stratégique de l’institution, qui souhaite diversifier ses ressources tout en renforçant son rôle d’accompagnement économique.



Après plusieurs décennies sans investissements de cette nature, la CCIR entend redevenir un "acteur clé dans la gestion des outils économiques du territoire".



"Nous devons continuer à apporter des solutions aux entreprises et nous étendre sur l’ensemble de l’île", conclut Pierrick Robert.

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