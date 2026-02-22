La PIOCCI (People of Indian Origin Chambre de Commerce et d’industrie) inaugurée à La Réunion

La PIOCCI - People of Indian Origin Chambre de Commerce et d’industrie (PIOCCI) France et Francophonie a été officiellement inaugurée à La Réunion lors d’une cérémonie institutionnelle consacrée au développement des coopérations économiques entre l’Inde, la France, les territoires ultramarins et l’ensemble de l’espace francophone ce samedi 21 février 2026. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : PIOCCI)

L’événement s’est déroulé en présence de Bhupendra Singh, Consul général de l’Inde, de Narsighen Rajen, Ministre d’État – Junior Minister en charge de la Coopération internationale, du Commerce et des Affaires étrangères de la République de Maurice, de Mukesh Agarwal, Vice-Président PIOCCI Inde – Delhi, de Ludovic Ramsamy, membre du Conseil d’administration PIOCCI Inde – Delhi et Délégué France-Francophonie, de Rosane Mininatchy Wuillai, Ambassadrice d’honneur de la PIOCCI, de Robert Dulas, Ambassadeur d’honneur de la PIOCCI et conseiller spécial auprès du Président Mickael Ponapin Sihou, ainsi que de Mickael Ponapin Sihou, Président de la PIOCCI France-Francophonie.

Fondée en 2003 à New Delhi, la PIOCCI a pour mission de structurer et de fédérer les entrepreneurs, investisseurs et professionnels de la diaspora indienne à l’échelle internationale. Elle constitue une plateforme de mise en relation visant à faciliter les échanges économiques, encourager les investissements et soutenir la création de partenariats durables entre l’Inde et sa diaspora.

L’implantation de la PIOCCI à La Réunion s’inscrit dans cette dynamique. Par sa position géographique et son ancrage européen, le territoire représente un point de convergence entre l’Inde, l’Europe et l’espace francophone, offrant un cadre favorable au développement de coopérations régionales.

À cette occasion, Alain Juillet, ambassadeur officiel de la PIOCCI et ancien haut responsable en charge de l’intelligence économique, a souligné : "La PIOCCI s’inscrit pleinement dans cette dynamique en apportant un cadre structurant et opérationnel au développement des coopérations économiques entre l’Europe, l’Inde et l’espace francophone. Et si je suis ici aujourd’hui, c’est tout simplement parce que c’est une bonne idée, une initiative solide, avec un vrai potentiel pour l’avenir."

La journée d’inauguration a débuté par une cérémonie protocolaire, marquée par la découpe du ruban des bureaux de la PIOCCI à Saint-André, suivie d’un atelier d’intelligence collective consacré à l’innovation, à l’import-export, au capital intellectuel et à l’attractivité régionale, dans une perspective de coopération entre la France, les territoires ultramarins et l’espace francophone.

À cette occasion, plusieurs entrepreneurs réunionnais ont été salués pour leurs parcours et leurs engagements : Henrio Abrielle, fondateur de l’entreprise Dabrita, pour son expertise en extraction d’amidon et le développement de procédés industriels innovants et durables ; Annaelle Pony, co-créatrice de l’application Léon, pour son innovation numérique au service de l’accès à la culture ; Maya Ramasamy, fondatrice du Comptoir du Potager, pour son engagement en faveur d’une restauration responsable ; Jayan Grondin, fondateur d’Elpiu et de l’agence Codialis, pour son expertise en numérique et intelligence artificielle, Tommy Techer, représentant de Relais Kreol, pour son action en faveur de la valorisation de la culture culinaire créole et Armand Wan- Hoi, fondateur de UP-WEELING, pour son engagement en faveur de l’économie circulaire et de la valorisation durable des ressources.

La manifestation s’est conclue par un séminaire animé par Alain Juillet, « Océan Indien : nouvel échiquier stratégique mondial ». Ce temps d’échange a réuni près d’une centaine de participants, confirmant l’intérêt porté aux enjeux économiques et géopolitiques de la région.