Visite du ministre des Outre-mer à la CCI Réunion

Ce jeudi 31 août, le président Pierrick Robert et ses élus ont eu l'honneur de recevoir au siège de la CCI Réunion, Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-Mer et de nombreuses personnalités du monde économique et politique local. A l'occasion de cette séquence, le Ministre est allé à la rencontre des chefs d’entreprise pour des échanges conviviaux et constructifs sur les thématiques du développement économique, des difficultés des entreprises, du soutien de l’État et de la formation (Photo: CCIR)