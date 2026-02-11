Cinor : la mobilisation des jeunes dans le nord lors de la semaine des métiers du tourisme 2026

Dans le cadre de la semaine des métiers du tourisme 2026, des scolaires, étudiants et demandeurs d'emploi autour des métiers du tourisme, du patrimoine et des savoir-faire artisanaux du territoire ont été mobilisés par l'Office de tourisme intercommunal du nord de La Réunion. Cette édition met en lumière les différents débouchés professionnels du secteur par le biais des immersions à Saint-Denis, Sainte-Marie et à Sainte-Suzanne. Nous partageons le communiqué de la Cinor (Photo : DR)

L’Office de Tourisme Intercommunal du Nord de La Réunion mobilise les jeunes et les demandeurs d’emplois autour du patrimoine et des savoir-faire artisanaux. Dans un contexte où les métiers du tourisme peinent parfois à être identifiés et valorisés, l’OTI Nord a souhaité s’engager dans la Semaine des Métiers du Tourisme.

-Entre diversité et aux opportunités-

Les publics scolaires et les futurs professionnels du tourisme ont été confrontés aux réalités, à la diversité et aux opportunités du secteur. Ils ont ainsi pu appréhender le tourisme, sur le territoire Nord, comme un secteur profondément lié à l’histoire, à fort débouché en lien avec le développement du territoire.

À Saint-Denis, les étudiants du BTS Tourisme du lycée privé Cluny de Sainte-Suzanne ont été accueillis au BIT de La Maison Carrère. Cette rencontre leur a permis de découvrir les métiers liés à l’accueil des publics, à la médiation culturelle et à l’organisation de visites. Les échanges ont porté sur les compétences attendues, les parcours de formation et les réalités du travail sur le terrain.

- Immersion des écoliers dans les métiers des collectivités-

À Sainte-Marie, les scolaires ont parcouru le Sentier Littoral Nord aux côtés du service patrimoine culturel de la ville. Cette immersion a mis en lumière les métiers exercés au sein des collectivités territoriales. Les élèves ont ainsi découvert les rôles des chargés de mission de l’OTI, des médiateurs et agents impliqués dans la conception, la gestion et l’animation de projets culturels et éducatifs.

- Valorisation des opportunités professsionnels-

Face à l’intérêt suscité, une extension de l’événement est proposée jusqu’en avril 2026. Dans cette même dynamique, nous serons également présents sur un Forum des métiers, sur invitation de France Travail, à destination des demandeurs d’emploi, afin de valoriser les opportunités professionnelles du secteur et les parcours d’insertion possibles.

Puis, à Sainte-Suzanne, une rencontre aura lieu avec les professionnels lors de visites de la micro-sucrerie et distillerie Payet & Rivière et de La Vanilleraie, Le Grand Hazier. Ces temps d’échange viseront à mieux comprendre les débouchés liés aux filières artisanales locales.

À travers cette édition 2026, l’Office de Tourisme Intercommunal du Nord de La Réunion réaffirme son engagement en faveur de la sensibilisation des jeunes aux métiers du tourisme, de la transmission du patrimoine réunionnais et de la valorisation des savoir-faire artisanaux du Beau Pays, véritables leviers d’un tourisme durable et porteur de sens pour les générations futures.