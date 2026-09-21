Cinor : nouvelle étape pour Pwinvizé, le plan de mandat 2026-2033

Le Conseil de développement de la Cinor (Codev) a rencontré ce samedi matin 19 septembre 2026 le Président de la Cinor, Jacques Lowinsky, son 3ᵉ Vice-président, Aleandre Laï Kane Chéong, et la Direction générale. Au cœur des échanges : Pwinvizé, le plan de mandat 2026-2033, véritable feuille de route pour les années à venir. "Cette rencontre marque une nouvelle étape dans son élaboration, avec une volonté forte : associer les forces vives du territoire Nord à la réflexion et à la construction de notre action", écrit la Cinor (Photo Cinor)