Gestion des déchets ménagers : le risque d’une position de quasi-monopole

Le Comité Syndical du Sydné a validé ce jour le marché de prestation de service pour le tri, le traitement, la valorisation et le stockage des déchets ménagers, attribué au groupe Suez, pour un montant de 31 millions d’euros, 2 millions d’euros de plus que les estimations sérieuses des services de Sydné. Jacques Lowinsky, président de la Cinor, prend acte de cette décision, rendue nécessaire par la continuité du service public de traitement des déchets sur le territoire. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Il tient cependant à exprimer sa vive préoccupation face à l’ampleur croissante des moyens financiers que les collectivités comme la Cinor sont contraintes d’engager auprès de grands opérateurs nationaux du secteur

Cette situation traduit, selon lui, les effets d’une position de quasi-monopole qui pèse durablement sur les finances des collectivités et, in fine, sur celles des habitants du territoire.

Dans une économie insulaire par nature limitée, ce rapport de force déséquilibré ne peut perdurer sans risquer d’impacter la capacité d’investissement publique dans d’autres priorités du quotidien.

Le Président de la Cinor rappelle qu’une saisine de l’Autorité de la concurrence a été engagée pour des faits susceptibles de caractériser un abus de position dominante dans ce secteur. Il demande que cette procédure fasse l’objet d’un éclairage rapide, afin que les collectivités concernées puissent, sur cette base, prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces excès.

À la tête de la Cinor, il indique rester pleinement attentif à l’évolution de cette situation et à ses conséquences pour le territoire et ses habitants.