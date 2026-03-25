Pour Pâques, Citalis organise un jeu de piste grandeur nature

Citalis transforme son réseau en terrain de jeu grandeur nature pour Pâques. Cette année, le réseau de bus de la Cinor propose le Grand Jeu de Pâques 2026, du 25 mars au 6 avril 2026. Un jeu de piste, ouverte à tous, invitant les participants à partir à la recherche de lettres cachées sur les arrêts de bus afin de reconstituer le mot Pâques. À la clé : une Nintendo Switch 2 à gagner. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Dès ce mercredi 25 mars, les familles sont invitées à partir à l’aventure sur le réseau de transport de la Cinor. Citalis organise une chasse aux lettres grandeur nature sur 36 arrêts de bus, où 6 lettres composant le mot "Pâques" ont été dissimulées.

Les usagers devront emprunter les lignes Citalis pour partir à leur recherche dans le but de reconstituer le mot complet. Pour les guider, des indices (numéros de lignes, couleurs, lettres d’arrêts…) seront dévoilés tout au long de l’opération sur les réseaux sociaux de Citalis. "Une fois le mot reconstitué, les participants seront invités à envoyer la photo de leurs 6 lettres via les réseaux sociaux de Citalis pour valider leur participation", précise le réseau de bus.

L’animation est ouverte à tous les usagers, qu’ils soient abonnés ou non. "Le ou la gagnant(e) sera annoncé(e) à partir du 7 avril 2026 sur les réseaux sociaux Citalis", précisent les organisateurs.