Sainte-Marie : une mobilisation citoyenne pour la protection du littoral

À l’occasion de la Journée mondiale de l’Océan, célébrée chaque année le 8 juin 2026, la ville de Sainte-Marie lance officiellement, avec l’appui de la CINOR, une nouvelle dynamique citoyenne en faveur de la protection de l’environnement marin et littoral. Dans cette perspective, la municipalité organisera le 27 juin prochain une grande journée citoyenne dédiée à la protection du littoral, associant action concrète sur le terrain, sensibilisation du public et réflexion collective autour de solutions innovantes pour l’avenir. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette date symbolique marque la volonté de la nouvelle équipe municipale d’inscrire durablement l’océan au cœur de son projet de territoire. Pour Sainte-Marie, s’ouvrir davantage sur son littoral et valoriser son patrimoine maritime implique avant tout de le préserver. Protéger l’océan, lutter contre les déchets et sensibiliser les habitants aux enjeux environnementaux constituent ainsi les premières étapes de cette ambition collective.

- Une journée pour agir et imaginer ensemble le littoral de demain -

Face à l’accumulation des déchets sur les côtes, aux pollutions marines et aux défis environnementaux qui touchent particulièrement les territoires insulaires, la Ville de Sainte-Marie souhaite mobiliser les habitants autour d’un événement participatif inédit.

Cette journée reposera sur deux temps forts complémentaires :

Le matin : Une grande collecte citoyenne de déchets sur le littoral

9h : Discours d’ouverture de la journée par Mme la Maire Céline Sitouze

9h15 - 12h : Collecte des déchets (de la Gendarmerie à la ravine Bardeaux), point de ralliement et village associatif en face de la gare routière.

12h30 : Debriefing - Résultats de la collecte : poids et types de déchets récoltés.

Les participants seront invités à se mobiliser pour nettoyer différents secteurs du littoral de la commune. Répartis en équipes, ils participeront à la collecte, au tri et à l’identification des déchets rencontrés. Au-delà de l’action de ramassage, cette opération permettra de mieux comprendre les sources de pollution qui affectent les espaces côtiers et de sensibiliser chacun à l’impact des déchets sur les écosystèmes marins.

À l’issue de la collecte, une restitution collective présentera les résultats obtenus : quantités de déchets ramassés, typologies observées et zones particulièrement concernées.

L’après-midi : un Marathon d’Idées Citoyennes Innovantes pour construire des solutions durables

L’après midi, les sainte-mariens auront l’occasion de participer à un marathon d’idées citoyennes innovantes, ouvert à tous.

Réunis en équipes, ils travailleront ensemble sur plusieurs défis :

13h30 : Lancement du Marathon d'idées

13h30 - 15h : Marathon d'Idées Citoyennes Innovantes : Travail en équipe

• Concours d'idées

• Par équipes de 3 à 5 personnes

• 3 défis seront proposés,

• Chaque équipe choisit librement un défi

• Chaque défi comporte plusieurs équipes

• Chaque équipe construit un projet innovant en rapport avec le défi choisi

15h : Présentation des projets

• Devant un jury

• Composé d'élus municipaux, de partenaires institutionnels, d'associations locales, d'acteurs de la mer et de l'environnement,

• Durée de la présentation : 3 à 5 minutes

16h : Remise des prix

Plusieurs distinctions récompenseront les initiatives les plus prometteuses : innovation, créativité, impact environnemental, engagement citoyen ou encore prix du public.

- Une démarche qui s’inscrit dans la durée -

Au-delà de l’événement, la Ville de Sainte-Marie souhaite faire de cette journée le point de départ d’une mobilisation durable. Les meilleures propositions issues du Marathon d’Idées seront étudiées par la municipalité. L’objectif est de transformer les idées citoyennes en projets concrets au service du territoire et de l’environnement.

Cette initiative illustre la volonté de la commune de renforcer les liens entre les habitants, les associations, les institutions et les acteurs du territoire autour d’un objectif commun : préserver l’océan et construire ensemble un littoral plus propre, plus résilient et plus respectueux de son environnement.

À travers cette action, la ville de Sainte-Marie invite l’ensemble des habitants, des associations, des établissements scolaires, des entreprises et des partenaires locaux à rejoindre cette dynamique collective.

Parce que l’océan est une richesse commune, sa protection est l’affaire de tous.

En cette Journée Mondiale de l’Océan, Sainte-Marie affirme ainsi une conviction forte : s’ouvrir sur l’océan, c’est d’abord apprendre à le protéger. Cette journée citoyenne marque le lancement d’une nouvelle dynamique territoriale où engagement environnemental, participation citoyenne et innovation collective avanceront désormais de concert.