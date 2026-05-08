Sainte-Marie : une zone du cimetière de Bois Rouge fermée après une prolifération de chauves-souris

Une zone limitée du cimetière intercommunal de Bois Rouge à Sainte-Marie a été temporairement fermée par la Cinor en raison d'une "prolifération importante d'une colonie de chauves-souris a été identifiée dans une partie d'un local technique et jusqu'au funérarium du cimetière" indique l’intercommunalité ce jeudi soir 7 mai 2026. "Cette décision prise, à titre préventif, vise à permettre une gestion adaptée de la situation sans impacter les usagers. Ainsi, le service des inhumations est pleinement maintenu" dit encore la Cinor (Photo

Dès le constat de prolifération établi, "des mesures conservatoires ont été mises en place en lien avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et l’ensemble des partenaires compétents, afin d’évaluer la situation et d’identifier les actions à mettre en place pour garantir la sécurité des agents intervenant sur le site" détaille l'intercommunalité.

Afin de préserver la continuité du service public les familles pourront faire les formalités de déclarations de décès dans les bureaux de la Cinor (3 rue de la solidarité - en face de l'école de danse Ismael Aboudou) du lundi au vendredi en accés libre de 8h à 16h30,

le soir de 16h30 à 19h et le week end de 8h à 19h sur rdv d'urgence à prendre téléphoniquement au 0262 50 12 63

"Par ailleurs des équipements spécifiques ainsi que du matériel neuf ont été acquis pour permettre aux équipes d’intervenir dans des conditions optimales de sécurité. De plus, dès la semaine prochaine, une structure temporaire sera installée pour offrir aux agents un lieu de repos et de stockage" note la Cinor.

L'intercommunalité rappelle ensuite "les chauves-souris sont une espèce protégée. À ce titre, aucune opération d’éradication ne peut être envisagée".

Des échanges sont actuellement en cours avec le GCOI (groupe chiroptères Océan Indien) un organisme scientifique spécialisé afin d’identifier les solutions les plus adaptées pour concilier sécurité, respect de la biodiversité et bon fonctionnement du site.

"La situation fait l’objet d’un suivi attentif" termine la Cinor en remerciant les familles "pour leur compréhension" et en réaffirmant "son engagement en faveur de la sécurité des agents et de la continuité du service public"

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