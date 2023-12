Ce jeudi 14 décembre 2023, la Civis et la ville de l’Étang-Salé ont inauguré le "Village Roche Carangue", la toute nouvelle station de vélos électriques en libre-service AlterVélo. Une initiative qui s'inscrit dans une volonté de "promouvoir des modes de transport plus écologiques, de réduire notre empreinte carbone et de contribuer à la lutte contre le changement climatique" nous indique le communiqué de la ville de l’Étang-Salé(Photo de la Civis)