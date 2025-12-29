Le point sur le réseau routier départemental ce lundi à 12h30

Voici le point effectué par le Département de La Réunion sur l'état du réseau routier départemental ce lundi 29 décembre 2025 à 12h30 (Photo sly/www.imazpress.com)

• Radiers submergés

- RD 3 PR 116+775 Ravine Trois Bassins

- RD 3 PR 113+650 Ravine Saint Gilles

- RD 4 PR 19+800 Ravine Bernica.

• Routes fermées

- RD48 au lieu-dit Plateau Wickers suite à un éboulis qui s'est produit à 9h30 (Salazie)

- RD242 Route d'Ilet à Cordes, par précaution suite à des indices visibles sur site

"Comme à chaque événement pluvieux important, la plus grande prudence est recommandée. Eviter de circuler sur les routes de montagne exposées aux risques d'éboulis et ne surtout pas franchir de radier submergé" souligne le conseil départemental

"Les équipes de la Direction départementale des routes sont sur le terrain pour que les conditions de circulation soient rétablies dans les meilleurs délais" ajoute le Département

Retrouvez notre direct ici

www.imazpress.com / [email protected]