L'est en vigilance orange fortes pluies et orages, le nord et l'ouest en vigilance jaune

La région est de La Réunion est en vigilance orange fortes pluies et orages depuis 4h et au moins jusqu'à 12h ce lundi matin 29 décembre 2025. Le nord et l'ouest sont en vigilance jaune fortes pluies et orages également jusqu'à midi. Prenez donc vos précautions et n'oubliez pas votre parapluie (Photo www.imazpress.com)

Depuis dimanche soir, un axe de précipitations se maintient sur le nord de la zone Est, des hauts de Sainte-Marie à Saint-Benoit.

Depuis 2h (lundi ndlr), les intensités se sont renforcées et ont donné localement des cumuls significatifs" note Météo France.

"Dans les prochaines heures, des précipitations parfois marquées et orageuses sont encore attendues sur ces secteurs, s'ajoutant aux cumuls déja tombés. Les cumuls pourraient dépasser les 250mm en 12h localement" remarquent les météorologues.

- Beaucoup d'eau sur La Réunion -

En 6h, entre 22h dimanche 28/12 et 4h ce lundi Météo France a relevé :

- 162 mm à Saint-Benoît

- 145 mm à Beauvallon à Saint-Benoît

- 132 mm à Bellevue Bras-Panon

- 93 mm à Bras-Pistolet à Sainte-Suzanne

www.imazpress.com / [email protected]