Mobilisation lycéenne : chaque proviseur invité à organiser un temps d'échanges avec ses élèves

Après avoir lancé cinq chantiers pour tenter de répondre aux demandes des lycéens, Sébastien Lecornu a annoncé la suspension des cours dans les lycées de mercredi à vendredi, afin de permettre aux chefs d'établissement d'organiser un "temps de démocratie interne" avec les élèves. À La Réunion, chaque proviseur est invité à organiser ce temps d'échange selon "un calendrier propre au contexte local de son établissement", annonce le rectorat ce mercredi 7 octobre 2026 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"La décision nationale, annoncée par le premier Ministre, de donner la parole aux lycéens et favoriser le dialogue au sein des établissements scolaires, sera mise en œuvre dans l’académie, en tenant compte de la réalité de la situation de chaque lycée de l’île", précise l'académie de La Réunion.

- Les proviseurs invités à organiser un "temps démocratique" avec leurs élèves -

Chaque proviseur organisera ce rendez-vous selon un calendrier propre au contexte local de son établissement : soit avant le départ en vacances scolaires, ce jeudi 8 ou ce vendredi 9 octobre 2026, soit à la reprise, à partir du lundi 26 octobre.

Chaque "communauté éducative sera directement informée en interne des modalités pratiques retenues pour l’organisation de ces "temps lycéens"", précise l'académie.

En parallèle, la consultation nationale ouverte depuis lundi 5 octobre, se poursuivra jusqu’au vendredi 23 octobre sur la plateforme Agora.

Parmi les revendications, des emplois du temps trop chargés, tout comme leurs classes, des conditions de travail difficiles et des établissements insalubres et l'absence de professeurs. Pour rappel, à La Réunion, 86 postes ont été supprimés dans l'Académie à la rentrée d'août.

- Le gouvernement tente de désamorcer la colère lycéenne avec des propositions -

En attendant, et tentant de refréner la colère des lycéens, le gouvernement annoncé le lancement d’un "grand plan d’actions sur le remplacement des professeurs". Le premier bilan devant être établi le 16 octobre.

Le ministre de l’Éducation nationale reconnaît qu’il "ne peut pas garantir que des personnes" remplaçantes "seront trouvées à chaque fois, à 100 %". Malgré tout, cela permettra "de faire en sorte que toutes les situations soient identifiées, qu’on ne les laisse pas s’enkyster et qu’on apporte une réponse la plus rapide possible", a-t-il expliqué.

Le ministre a par ailleurs annoncé la (énième) réouverture d’une réflexion sur "les rythmes scolaires". Mais aucune décision ne sera prise à court terme, vu la proximité des échéances électorales.

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