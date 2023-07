Habitats peu adaptées : il y a encore beaucoup à faire pour nos aînés

Ce samedi 1er juillet – et après une rencontre avec 300 gramounes âgées de 58 ans et plus – la Confédération nationale du logement et le Département ont présenté les résultats de leur étude "La place des séniors dans l'habitat à La Réunion" (Photos : sly/www.imazpress.com)

Premier point soulevé, c'est qu'il y a à faire. "Je peux avoir une personne âgée bien installée, mais si elle se casse le fémur, je ne pourrais pas la déplacer, faute de place dans l'ascenseur pour un brancard", note un intervenant.

Ce même intervenant qui avance également le problème des couples de personnes âgées dépendants. "Comment gérer un couple avec une dame avec Alzheimer et l'homme qui a fait un AVC. Il manque ce côté humain, un interlocuteur et qui pourrait servir de lien avec ce couple."

Des gramounes qui ont livré leurs témoignages en vidéo.

"Ça a fait 58 ans que c'est là et que j'aimerais bien qu'ils changent les carrés", dit une dame, évoquant les difficultés d'accession à sa douche. Une douche avec un bac et accessible avec des marches, dont peu accessibles pour des personnes âgées.

