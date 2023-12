"Rével out talet" : le Département donne la parole aux jeunes

Le Conseil départemental organisait, le jeudi 7 décembre, au Jardin de l’Etat (Saint-Denis), un événement festif à destination des jeunes de 16 à 29 ans. "Rével out talent" leur a ainsi permis de danser sur les tubes du groupe saint-louisien PLL, de réaliser des graffs et d’écouter des humoristes en vogue.

Les gens sont aussi monter sur scène pour faire la démonstration de leurs talents, participer à des forums sur les thèmes qui les préoccupent ou découvrir les services du Centre régional d’information jeunesse (CRIJ), du Comité Régional des Associations de Jeunesse et d'Éducation Populaire (CRAJEP) et de l’Académie des Dalons.

L’événement "Rével out talent" s’inscrit dans Le plan d’actions en faveur de la réussite de la jeunesse Réunionnaise, qui vise notamment à être à l’écoute des attentes des jeunes afin de coconstruire avec eux les actions qui leurs seront dédiées.



"La jeunesse réunionnaise est un formidable vivier de dynamisme, d’innovation, de créativité, et de citoyenneté. Nous nous devons de l’accompagner dans la construction de son parcours de vie. C’est la raison pour laquelle nous avons inscrit la politique en faveur de la jeunesse parmi les priorités de la mandature et que nous organisons ce type d’événement, afin que nos jeunes puissent s'informer, et rayonner de manière éclatante" souligne Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental.



Des évènements similaires seront organisés en 2024 dans d’autres microrégions de l’île. A l’issue de ceux-ci, un groupe de jeunes volontaires sera constitué pour accompagner les actions de la Direction de la Jeunesse et des Sports du Conseil départemental.