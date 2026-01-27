Colère agricole : le Département pleinement mobilisé, agit et tient ses engagements

Face aux inquiétudes exprimées par le monde agricole réunionnais, le Département réaffirme sa pleine mobilisation, son écoute permanente et son engagement constant pour accompagner les agricultrices et agriculteurs dans les défis qu’ils traversent. Nous publions, ci-dessous, le communiqué du Département (Photo : sly/imazpress.com)

Dans un contexte marqué par la dérégulation des échanges commerciaux internationaux, notamment avec la perspective de l’accord du MERCOSUR, et face à des défis majeurs, aléas climatiques, crises sanitaires, hausse du coût des intrants, raréfaction de la main-d’œuvre ou encore renouvellement des générations – les filières agricoles réunionnaises sont aujourd’hui fragilisées.

Les préoccupations exprimées dans la motion portée par le monde agricole réunionnais sont légitimes et appellent des réponses collectives, durables et adaptées aux réalités de notre territoire.

- 40 millions d’euros consacrés à l'agriculture réunionnaise -

Le Département réaffirme son soutien indéfectible à l’agriculture locale, pilier de la souveraineté alimentaire, de l’aménagement du territoire et de l’identité réunionnaise. Cet engagement s’inscrit dans la durée à travers le plan stratégique AGRIPéi 2030.

Au delà du FEADER, notre collectivité consacre chaque année, en moyenne, près de 40 millions d’euros à l'agriculture réunionnaise sur ses fonds propres. Cet effort représente environ 6 400 euros par exploitation et 1 000 euros par hectare de surface agricole, un niveau de soutien six à dix fois supérieur à la moyenne observée dans les régions françaises, traduisant un engagement exceptionnel au regard des spécificités insulaires.

Sur la période 2014-2022, le Département aura mobilisé plus de 440 millions d’euros de FEADER au bénéfice de près de 9 000 projets de développement agricole et rural : modernisation des bâtiments d’élevage, diversification végétale, plantation de canne, accompagnement technique ou encore structuration des filières. Avec un taux d’exécution supérieur à 98 %, La Réunion se classe au 2ᵉ rang national, témoignant du sérieux et de l’efficacité de la gestion de ces fonds au service des agriculteurs.

Concernant la programmation 2023-2027, et malgré les difficultés nationales liées au déploiement de l’outil EUROPAC, 24 dispositifs sur 26 ont d’ores et déjà été ouverts.

À ce jour, plus de 1 800 dossiers ont été instruits, représentant plus de 101 millions d’euros de FEADER, soit 39 % de la maquette financière, et plus de 26 millions d’euros ont été effectivement payés au second semestre 2025. Une montée en puissance significative est attendue dès 2026.

- 40 % de la surface agricole utile de l’île équipés en irrigation -

Pour autant, le Département est pleinement conscient que ces soutiens financiers, aussi importants soient-ils, ne suffisent pas à eux seuls à répondre aux difficultés structurelles et conjoncturelles rencontrées par les filières agricoles : complexité normative, pression économique, adaptation au changement climatique ou encore attractivité des métiers agricoles.

C’est pourquoi la collectivité agit également sur des leviers structurants essentiels, au premier rang desquels figure l’accès à l’eau. Grâce à l’action du Département, plus de 17 000 hectares ont déjà été équipés en irrigation, soit plus de 40 % de la surface agricole utile de l’île.

Des programmes d’investissements majeurs sont en cours ou en préparation, notamment le projet MEREN pour les micro-régions Nord et Est et le programme PRODEO pour l’alimentation en eau des Hauts, afin de sécuriser durablement les exploitations face aux effets du changement climatique.

- Le Département réaffirme son soutien aux agricultrices et agriculteurs -

Le Département partage pleinement les préoccupations exprimées par le monde agricole réunionnais : défense d’un modèle agricole adapté à nos spécificités, refus d’une concurrence déloyale mettant en péril les productions locales, reconnaissance du rôle économique, social et environnemental des agriculteurs, et nécessité d’offrir des perspectives solides aux jeunes qui souhaitent s’installer.

C’est dans un esprit de dialogue, de responsabilité et de co-construction, avec l’ensemble des partenaires institutionnels et professionnels, que le Département poursuivra son action.

Les défis auxquels fait face l’agriculture réunionnaise dépassent le seul cadre du secteur agricole : ils concernent l’avenir de notre territoire et constituent un enjeu collectif pour toute la société réunionnaise.

Fidèle à ses engagements, le Conseil départemental met en œuvre des politiques agricoles opérationnelles, adossées à des moyens financiers sécurisés et à une gestion rigoureuse des dispositifs, permettant des paiements effectifs et un soutien réel aux exploitations.

Dans un contexte parfois marqué par des prises de position publiques, le Département fait le choix de la constance, de la responsabilité et de l’efficacité, en restant pleinement mobilisé aux côtés des agriculteurs.