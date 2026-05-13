Commission permanente : le Département apporte son "soutien indéfectible au monde agricole"

"Le Département reste mobilisé aux côtés du monde agricole réunionnais face aux inquiétudes et aux défis qui traversent aujourd’hui nos filières", a déclaré Cyrille Melchior à l’ouverture de la Commission permanente décentralisée organisée ce mercredi 13 mai 2026 à Bras-Panon, dans le cadre de la 46e édition de la Foire agricole. La séance a été marquée par l’adoption à l’unanimité d’un rapport d’urgence consacré à l’avenir de la filière canne-sucre-rhum-énergie, après les annonces de Tereos concernant l’ouverture du capital de ses activités réunionnaises. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Pour le Président Cyrille Melchior : "L’avenir de cette filière-pivot ne peut se décider sans visibilité, sans concertation et sans garanties pour les planteurs et les salariés. Nous exigeons une transparence totale sur les intentions de l’industriel, qui, rappelons-le, bénéficie de subventions publiques - autour de 150 millions d’euro par an - attribuées par l’État, l’Europe et les collectivités".



Le rapport adopté prévoit le lancement d’une étude exploratoire destinée à analyser les différents scénarios possibles afin de garantir durablement la pérennité de la filière et un ancrage local fort de sa gouvernance. Cyrille Melchior a annoncé que "le Département accompagnera les acteurs de la filière dans cette démarche et se tient prêt à prendre toute sa part, dans les solutions qui pourraient émerger, y compris à travers de nouveaux partenariats ou une éventuelle participation au capital. Nous refusons que cette filière essentielle soit fragilisée par des logiques purement financières déconnectées des réalités réunionnaises".

Ce dossier stratégique sera également exposé dans une lettre adressée au Président de la République.



Le Président du Département n’a pas manqué de rappeler le soutien constant de la Collectivité au monde agricole : "Après le passage du cyclone Garance, nous avons mobilisé une enveloppe exceptionnelle de 15 millions d’euros afin d’accompagner les exploitations agricoles, réparer les chemins d’exploitation et soutenir les planteurs".

Le Département poursuit ainsi son engagement en faveur d’une agriculture plus résiliente et diversifiée à travers le plan AgriPéi 2030 et la signature d’une convention-cadre autour de la filière fruit à pain dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial de Bras-Panon.



À l’issue de cette Commission permanente largement consacrée à l’Agriculture péi, les élus ont visité plusieurs stands de la Foire agricole. En compagnie de Jeannick Atchapa, maire de Bras-Panon et vice-président du Département, Cyrille Melchior est intervenu sur le grand podium du champ de foire devant les seniors réunis à l’occasion d’une journée festive et ensoleillée dédiée à la "troisième jeunesse".

- Le dispositif Cart' Monetik élargi à 6000 bénéficiaires supplémentaires -

Les élus départementaux ont adopté une motion relative à la hausse des prix des carburants et à ses conséquences sur le pouvoir d’achat des Réunionnais (lire la motion en PJ). Le Département appelle l’État, la Région et les pétroliers à agir rapidement afin de limiter l’impact de cette augmentation sur les ménages et les acteurs économiques.

Afin de renforcer l’accompagnement des publics les plus fragiles confrontés à la hausse du coût de la vie et des dépenses de mobilité, la Collectivité a également confirmé l’élargissement du dispositif Cart Monetik aux professionnels de l’aide à domicile intervenant auprès des personnes âgées (SAD) ainsi qu’aux assistants familiaux engagés dans la protection de l’enfance.

Ces aides sont attribuées directement aux professionnels concernés, sans transiter par les structures ou organismes employeurs. En complément des mesures annoncées en avril dernier, en faveur des séniors et des personnes en situation de handicap, bénéficiaires de la Cart Monetik (60 000 personnes), cette nouvelle mesure (destinée à 6000 autres bénéficiaires) vise à apporter une réponse concrète et immédiate aux difficultés rencontrées sur le terrain par ces acteurs essentiels de la solidarité réunionnaise.





