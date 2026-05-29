Communiqué relatif au conseiller départemental Aurélien Centon

Depuis son élection au sein du Conseil départemental, Aurélien Centon s'est pleinement investi dans l'exercice de son mandat et dans les responsabilités qui lui ont été confiées. Son engagement au service du territoire et sa participation active aux travaux de l'assemblée départementale ont marqué son action tout au long de son mandat. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Cette implication se traduit notamment par une présence régulière aux différentes séances, réunions et commissions du Département, avec un taux de participation supérieur à 85 %.



La situation à laquelle il est aujourd'hui confronté relève d'une affaire personnelle dans laquelle le Conseil départemental n'est pas concerné.



J'ai eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises avec Aurélien Centon ces derniers jours. Concernant le souhait qu'il a exprimé de démissionner de son mandat de conseiller départemental, je lui ai demandé de prendre le temps nécessaire à la réflexion avant toute décision définitive.



Cyrille Melchior

Président du Conseil départemental



