Conférence régionale du handicap : les acteurs du territoire mobilisés pour renforcer l’inclusion

Le Conseil départemental a accueilli, ce mercredi 20 mai 2026, dans l’ hémicycle du Palais de la Source, la Conférence régionale du handicap organisée par la Préfecture de La Réunion. Nous publions le communiqué du Département (Photo : Conseil départemental)

En présence du Président du Département, Cyrille Melchior, du Directeur général de l’ARS, Jean-Jacques Coiplet, du sous-préfet délégué à la cohésion sociale, Frédéric Sautron, ainsi que de l’ensemble des partenaires institutionnels, associatifs et des acteurs engagés dans le champ du handicap.

Le préfet Patrice Latron a rappelé que "cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la préparation de la prochaine Conférence nationale du Handicap, prévue avant l’été 2026. Organisée tous les trois ans par l’État, cette conférence nationale fixe les grandes orientations de la politique publique en faveur des personnes en situation de handicap. Sa déclinaison régionale permet d’associer étroitement les territoires afin de faire remonter les réalités locales, les besoins identifiés et les propositions concrètes portées par les acteurs réunionnais".

Dans une atmosphère studieuse et constructive, marquée par la volonté commune de faire progresser l’inclusion sur le territoire, les échanges ont souligné l’importance d’une mobilisation collective au plus près des besoins des Réunionnais concernés par le handicap. Deux interprètes en langue des signes française (LSF) ont assuré, tout au long de la conférence, l’accessibilité des échanges par tous les participants.

Le Président Cyrille Melchior a notamment rappelé l’engagement constant du Département en faveur des personnes en situation de handicap. "La Collectivité départementale a consacré plus de 103 millions d’euros, en 2025, aux dispositifs d’accompagnement et de solidarité. Le Département poursuit également la transformation de l’offre médico-sociale à travers sa stratégie 2022-2027 et le Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale 2025-2030".

Pour Cyrille Melchior, "’inclusion se construit dans la vie quotidienne : à l’école, dans l’emploi, dans les transports, dans l’accès aux loisirs et, plus largement, dans notre manière de faire société"

Les participants ont ensuite pris part à plusieurs ateliers articulés autour de trois thématiques majeures : l’offre éducative et médico-sociale, l’accessibilité universelle, ainsi que l’accès aux droits et à la citoyenneté. Animés par Brian Tourré, adjoint au sous-préfet délégué à la Cohésion sociale, les échanges ont permis de mettre en lumière les enjeux auxquels La Réunion est confrontée, notamment le vieillissement de la population, l’augmentation des besoins d’accompagnement, la fluidité des parcours de vie et le renforcement des solutions inclusives.

À travers cette conférence régionale, les acteurs du territoire réaffirment leur ambition commune : construire à La Réunion une société plus inclusive, plus accessible et plus attentive aux parcours de vie des personnes en situation de handicap.