Département : fermeture temporaire du Musée du Sel

Le Musée du Sel sera fermé au public les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2026. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo DR)
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