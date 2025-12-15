Département : Gran 20 Désanm à Villèle

Actualisé le 15 décembre 2025 à 10:49

Publié le 15 décembre 2025 à 10:12

Ce samedi 20 décembre 2025, le Département organise la 8ème édition du Gran 20 Désamn à Villèle. Pour l’occasion, les jardins et le musée s’animent autour d’animations et d’expositions tout au long de la journée. Nous partageons, ci-dessous, le programme complet de cette journée. (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

"Aurélie, Betzy et les autres..." de Ann Marie Valencia - Allée du Belvédère

"En attendant le musée, des inédits de l’histoire de l’esclavage" - Étage de l’ancienne maison des maîtres

"En attendant le chantier, le musée déménage" - Jardin

#CestnotreHistoire - Esclavage et abolitions : une histoire de France - Allée de la Chapelle Pointue

La librairie du 20 désanm : "Lé sinié liberté"

12 auteurs seront présents pour échanger avec les visiteurs et assurer des dédicaces.

Lang déléyé si servis kabaré

Une série documentaire sonore en créole sur le culte aux ancêtres à La Réunion

En écoute libre dans l’ancien hôpital des esclaves.

- Animation -

Villaz Manzé

Héritages culinaires : dégustation de cuisine lontan

Opération cartes postales

"La Réunion fête la liberté avec le monde entier" – en partenariat avec La Poste

Le Mémorial aux esclaves (fleurissement)

- Ateliers -

Cerf volant (association Air Trois Air)

Alambic : distillation de plantes aromatiques/tressage de bambou/prestation bardeautier (Richard Patterson)

Peinture sur galet (Mandala Art - Nafisah CLAIRE)

Peinture au café (Les ateliers créoles - Madame Doulouma)

Colliers de coton (Les ateliers créoles - Madame Doulouma)

Contes - Bibliothèque départementale

Généalogie - Institut du Monde Réunionnais

Visite par les guides péi : parcours esclavages

- Programme artistique -

"Les chœurs de la liberté"

Chapelle Pointue - 11h

Chorale composée de plus de 90 choristes originaires des micro-régions Ouest, Sud et Est de l’île

"Kabar la kour"

En contrebas de l’ancienne maison des maîtres - 15h

Chants et danses participatifs sous la houlette de l’artiste KafMaron

"La fresque"

Marrone et Marron par Ilfrid Dorval

- À la Chapelle Pointue, en continu -

"La restauration du chemin de croix de la chapelle Pointue" - un film d’Alexandre Boutié

"L’esclavage à Bourbon" - un film d’Alexandre Boutié

"In mizé pou tanto, pou talèr, pou domin " - un film de Design system

"La porte du retour" - un reportage d’Alexandre Boutié