Département : le planning des caravanes d'accès aux droits pour le mois de mai

Pour mieux répondre à vos besoins, les trois caravanes du Département sillonnent les quartiers de La Réunion de 9h à 14h. Les professionnels de la collectivité sont à l'écoute des Réunionnais.es pour les renseigner sur les démarches administratives, les orienter, faire de la prévention... Retrouvez le calendrier pour trouver le lieu le plus proche de chez vous dans le post du Département ci-dessous (Photo : Département)

Les professionnels de la Collectivité sont à votre écoute pour :

Renseigner et faciliter l’accès aux droits.

Orienter vers d’autres services d’action sociale ou services publics.

Aider à la finalisation de dossiers (dossier de surendettement, demande d’aide à l’amélioration de l’habitat, déclaration trimestrielle de la CAF, ...).

Proposer des actions de sensibilisation en direction des parents (maternage, conseils sanitaires, alimentaires...).

Informer sur la prévention liée à la santé, à la parentalité et notamment aux Violences Intra Familiales.

Une équipe pluridisciplinaire sera à l’écoute des familles, et des personnes qui viendront à la rencontre de la caravane. Prise de rendez-vous au centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI) le plus proche, visite à domicile, accompagnement à une demande d’aide, les solutions proposées par les services du Département permettent de répondre à un premier niveau de prise en charge.

La caravane se déplace au sein d’un quartier différent plusieurs fois par semaine. Chaque semaine, une zone géographique est couverte.

Retrouvez les arrêts des caravanes sur le site du Département.