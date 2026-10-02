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Département met en avant l'Opération "Bann frui ek légim péi, anlèr an nout kolèz" à Petite-Ile

  • Publié le 2 octobre 2026 à 15:51
  • Actualisé le 2 octobre 2026 à 15:54
MaÏs

Le Département met en avant l'Opération "Bann frui ek légimpéi, anlèr an nout kolèz" à Petite-Ile. Retrouvez toutes les informations dans le post suivant. (Photo : Richard Bouhet/imazpress.com)

Département, Alimentation

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