Département : une matinée dédiée à l’Europe et à la coopération régionale organisée au Jardin de l'Etat

Le Département organise à une matinée dédiée à l’Europe et à la Coopération régionale, ce vendredi 22 mai 2026 au Jardin de l'Etat. Au programme : tables rondes, informations concernant les bourses, la mobilité et les dispositifs d'insertion professionnelle. Une conférence sur les "40 ans d'Europe à La Réunion" se tiendra par ailleurs dans l'hémicycle du Département en fin de journée, de 17h45 à 20h (Photo AFP)

"À travers cette journée dédiée à l’Europe et à la coopération régionale, le Département souhaite rappeler combien la construction européenne est intimement liée à l’histoire contemporaine de La Réunion et aux grandes transformations qu’a connues notre territoire depuis la départementalisation", déclare Cyrille Melchior, président du Département.

"En tant que Région ultrapériphérique de l’Union européenne, La Réunion a su faire de cette appartenance un levier de progrès, de modernisation et de cohésion. Depuis plus de quarante ans, les politiques européennes accompagnent concrètement le développement de notre île : infrastructures, agriculture, mobilité, insertion, coopération régionale, développement rural, transition écologique ou encore soutien à la jeunesse", affirme-t-il.

"Derrière les fonds européens, il y a avant tout une ambition collective, celle de construire un territoire plus solidaire, plus équilibré et davantage ouvert sur son environnement régional et international. Cette solidarité européenne a permis à La Réunion de relever de nombreux défis tout en affirmant ses spécificités et son identité au sein de l’espace européen", explique le président de la collectivité.

"Cette journée constitue également un temps de réflexion sur l’avenir. Dans un monde traversé par les crises, les incertitudes et les mutations profondes, l’Europe demeure un espace de dialogue et d’opportunités pour nos territoires ultramarins. Elle représente un horizon de stabilité, mais aussi un outil essentiel pour accompagner les transitions économiques, sociales et environnementales auxquelles nous devons faire face", dit-il.

Le Département "entend pleinement poursuivre cet engagement au service des Réunionnaises et des Réunionnais, avec la conviction que l’avenir de notre île se construit dans l’ouverture, la coopération et la capacité à faire vivre des solidarités concrètes au bénéfice des générations présentes et futures.".



- 80 ans de la départementalisation et mois de l'Europe -

"Depuis plus de quarante ans, l’Europe accompagne les grandes transitions de La Réunion dans plusieurs domaines : insertion, mobilité, agriculture, environnement, infrastructures, formation, jeunesse, innovation et coopération Régionale", liste le Département.

La journée organisée dans le cadre des 80 ans de la départementalisation et du Joli Mois de l’Europe a pour ambition "de rendre cette action visible, compréhensible et accessible, notamment auprès des jeunes générations, tout en rappelant l’inscription de La Réunion dans son environnement régional indianocéanique".

Le Département de La Réunion vise ainsi "à mettre en lumière l’impact concret des fonds européens dans la transformation du territoire et dans le quotidien des Réunionnais".

- Village d'information -

Un village d’animation réunira partenaires institutionnels, associations et acteurs sportifs afin de sensibiliser les jeunes "aux effets concrets des financements européens à La Réunion". Entre 300 et 400 jeunes sont attendus au cours de cette matinée.

Objectifs : expliquer simplement les mécanismes des fonds européens, illustrer leur impact dans la vie quotidienne, favoriser une approche ludique et participative de l’Europe, et mettre en lumière l’ouverture régionale de La Réunion dans l’espace océan Indien.

Ces animations permettront d’aborder des thématiques liées à l’environnement, à l’alimentation, à l’eau, au sport, à la cohésion sociale, à la jeunesse...

Le village accueille aussi des espaces d’information dédiés aux dispositifs soutenus par le FSE+ 2021-2027. La coopération régionale portée par le Département, notamment au cœur de l’océan Indien sera mis en exergue. "Dans cette dynamique, la Mission Coopération Internationale et Régionale (MCIR) proposera un atelier de découverte en lien avec l’Iconothèque Historique de l’Océan Indien (IHOI)", explique le Département. Cette séquence permettra notamment de "rappeler le rôle des programmes européens de coopération, notamment INTERREG, dans le développement des échanges régionaux et dans le rayonnement de La Réunion dans le bassin Océan Indien." Cette séquence permettra notamment de "rappeler le rôle des programmes européens de coopération, notamment INTERREG, dans le développement des échanges régionaux et dans le rayonnement de La Réunion dans le bassin Océan Indien."

- "40 ans d'Europe à La Réunion" -

Une conférence intitulée « 40 ans d’Europe à La Réunion : héritage et horizon » est organisée à l’Hémicycle du Palais de la Source le Vendredi 22 mai de 17h45 à 20h.

Cette rencontre reviendra sur l’histoire de l’action européenne à La Réunion et sur les transformations majeures accompagnées par les fonds européens depuis les années 1980.

La conférence sera animée par Jean de l’Hermite, ancien secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) de La Réunion. Elle réunira également plusieurs porteurs de projets ayant bénéficié de l'accompagnement de l'UE.



La conférence s’ouvrira par la diffusion d’un film introductif retraçant :

• la structuration et l’évolution des politiques européennes à La Réunion

•les grandes réalisations soutenues par l’Union européenne

• les témoignages d’acteurs et techniciens du territoire

Cette séquence permettra d’éclairer les enjeux passés, présents et futurs de l’action européenne à La Réunion.

