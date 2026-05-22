Incendie criminel près de Lyon : deux mineurs et deux majeurs interpellés

Deux jeunes majeurs et deux mineurs ont été placés en garde à vue jeudi dans le cadre de l’enquête sur l’incendie criminel dans un immeuble en banlieue de Lyon qui avait fait trois morts le 11 mai, ont indiqué le procureur Thierry Dran et une source policière.

Les quatre jeunes (âgés de 16 à 18 ans), soupçonnés à des degrés divers, ont été interpellés dans l’agglomération lyonnaise, a précisé la source policière, confirmant une information de BFMTV.

Lundi 11 mai, plusieurs départs de feu ont enflammé un immeuble d’habitations de sept étages du quartier populaire du Prainet, à Décines-Charpieu, en banlieue est lyonnaise.

L’incendie, de nature criminelle, a fait trois morts: un homme de 28 ans et sa tante âgée de 61 ans ont été découverts dans un appartement du dernier étage de l’immeuble. Une autre victime, un homme également âgé de 28 ans, a été retrouvée au pied du bâtiment après s’être jetée par la fenêtre pour échapper aux flammes.

Le parquet de Lyon avait ouvert une enquête pour homicide volontaire en bande organisée, confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de la police judiciaire.

Les trois victimes étaient inconnues de la justice, avait affirmé le procureur de Lyon lors d’une conférence de presse, ajoutant que leur entourage ne l’était "a priori" pas non plus.

M. Dran avait aussi indiqué que la piste du règlement de comptes en lien avec du trafic de stupéfiants était une piste "sérieuse" suivie par les enquêteurs.

"Il est impossible d’affirmer si une ou plusieurs personnes étaient visées par cet incendie", avait-il par ailleurs ajouté.

Peu après le début de l’incendie, des caméras de vidéo-protection avaient enregistré deux individus en vêtements sombres quittant les lieux à trottinette.

"Il y a dix jours, trois personnes perdaient la vie dans un incendie criminel à Décines-Charpieu. Ces faits, inadmissibles et dramatiques, appelaient une réponse rapide: bravo aux enquêteurs pour ces interpellations dans le cadre de l’enquête ouverte par le parquet", a commenté jeudi soir sur X le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez.

Plusieurs départs de feu criminels ont été signalés depuis fin avril dans cette même rue et des tirs d’armes à feu ont aussi été recensés à proximité.

Le 24 avril dans ce quartier, une femme qui rentrait chez elle avec ses enfants a été atteinte au mollet par une balle perdue dans des tirs qui visaient des voitures stationnées.

Mardi, un millier de policiers et de gendarmes ont mené plus de 200 opérations judiciaires et contrôles ciblés dans l’ensemble du département du Rhône, pour envoyer un « signal fort » contre le narcotrafic, avait indiqué le nouveau préfet Etienne Guyot.

Cette opération a conduit à l’interpellation de 122 personnes et la saisie de 107 kg de drogues et 9 armes, selon la préfecture.

AFP