Fêtes des mères et des pères : le Département auprès des accompagnants et malades

A l'occasion de la fête des mères et, avec quelques jours d'avance, la fête des pères, le Département de La Réunion a reconduit son opération solidaire en faveur des accompagnants et malades réunionnais dans l'Hexagone. Une centaine de personnes a ainsi pu rompre son isolement et bénéficier pendant quelques heures d’une embellie dans ce quotidien difficile de parcours de soins. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Département)

Menée avec le partenariat des associations des Réunionnais de Sénart et Le bon Accueil, cette opération a réuni les accompagnants et les malades autour d'animations et d’un repas aux saveurs péi dans les centres d’hébergement La Croisée, Central Park, le Rosier Rouge situés en Ile-De-France. Objectifs : oublier les soins, l'attente, partager les expériences et retrouver l'ambiance de son île, le mangé péi, le kozé créole.

Au menu, rougail saucisses brèdes manioc, civet cerf, civet chevreuil, massalé agneau, samoussas, bonbons piment, croquettes poulet, glace coco… qui ont ravi les papilles. Une délégation de la Polynésie française présente a souhaité s’associer et faire gouter son poisson au lait de coco à la tahitienne. L’artiste réunionnais Cédric Analyse, rejoint par des chanteurs martiniquais, a assuré l’animation. Et pour se détendre, massages, tressages, soins du visage, manucure, pose de vernis ont été proposés aux mamans. Des moments uniques de partage autour des différentes cultures d’Outre-mer, traduisant l’esprit de solidarité, d’unité et de fraternité des DOM TOM à l’image du bien vivre ensemble réunionnais.

La Conseillère départementale, Jeanne HOARAU, représentait le Président Cyrille Melchior à ces moments de partage qui permettent au Département, chef de file de l'action sociale, d’apporter réconfort et soutien à ces personnes qui vivent des moments difficiles loin de chez elles. "Je suis ravie de partager ces temps d’échanges, d’entendre des rires et de lire dans les yeux de nos compatriotes loin de leurs familles lors de ces moments familiaux importants, du bonheur et de la joie. Le Département de La Réunion, à travers son Service Accompagnement de Proximité de Paris, est présent auprès de ces personnes toute l’année. C’est une présence fort appréciée qui permet de répondre aux attentes des bénéficiaires, de garder ce lien social et de constater que notre dispositif « Accompagnants de malades » est efficace" a déclaré Jeanne Hoarau.



- Dispositif d’aide sociale "Accompagnants de malades" -



Le Département de La Réunion a mis en place le dispositif d’aide sociale « Accompagnants de malades », conscient de cet isolement et de cette solitude vécus par les malades.

Cette mesure permet à tout patient se rendant en Métropole pour une hospitalisation ou pour des examens médicaux dans le cadre d’un transfert sanitaire pris en charge par la Caisse Générale de Sécurité Sociale, de bénéficier de la prise en charge matérielle et psychologique d’un accompagnant, sur une durée maximale correspondant à la durée de son séjour médical. Le SAPP assure un soutien matériel et moral aux Réunionnais à travers une écoute, un suivi ou un accueil physique assuré dès leur arrivée aux aéroports jusqu’à leur départ. Durant leur séjour médical, ces familles réunionnaises, qui doivent faire face aux difficultés liées à l’état de santé du malade, au parcours de soins et à l’attente d’une intervention, ne sont plus seules.