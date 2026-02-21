TOUTE L’ACTUALITÉ
SAINT-PAUL Plusieurs maisons ravagées par incendie

Incendie à Saint-Paul

  • Publié le 21 février 2026 à 13:22
  • Actualisé le 21 février 2026 à 13:24
cyrille melchior

Ce samedi 21 février, aux alentours de 9h00, un grave incendie s’est déclaré à la Plaine Saint-Paul, chemin de la Boutique rouge (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le sinistre a entraîné la destruction de quatre habitations, affectant trois familles, soit une dizaine de personnes, dont quatre mineurs, désormais en situation de grande détresse.

Le Département, représenté par Adèle Odon, élue du secteur, s’est rendu sur place afin d’apporter son soutien aux familles sinistrées.

Elle a rencontré les services municipaux, CCAS, qui assurent la mutualisation et la coordination des dispositifs d’urgence, pour permettre le déclenchement rapide des aides adaptées à cette situation.

Le Département tient à saluer la réactivité et le professionnalisme des sapeurs-pompiers, des services de la police nationale et municipale, ainsi que ceux de la gendarmerie, qui ont assuré la sécurisation du quartier et l’évacuation des personnes les plus vulnérables, notamment celles à mobilité réduite.

La conseillère départementale invite les habitants qui présenteraient des symptômes tels que vomissements, maux de tête ou difficultés respiratoires…  à se rendre aux urgences hospitalières ou à contacter le 15.

Le Département renouvelle son plein soutien aux familles touchées par cette tragédie et adresse ses vœux de  rétablissement aux trois pompiers blessés au cours de cette intervention.

