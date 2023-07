Initiation à la plantation pour les élèves du Petit Tampon

Ce jeudi 29 juin 2023, deux classes du Petit Tampon se sont rendues au domaine Archambeaud au Tampon dans le cadre du plan 1 million d’arbres lancé par le Département, pour une plantation avec la SPL Edden (Sociéte publique locale Ecologie et Développement Durable des Espaces Naturels). Le but de cette expérience, "transmettre aux enfants toutes la connaissance sur le patrimoine naturel du site, afin qu’ils deviennent eux aussi acteurs de la conversation de ce patrimoine". La SLP Edden s’est donnée pour objectif de planter 50.000 pieds de bois indigènes et endémiques avant la fin de l’année (Photo: conseil département)