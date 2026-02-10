TOUTE L’ACTUALITÉ
Tribune libre du Conseil départemental

Le Conseil départemental condamne l’agression de l'enseignante du collège Paul Hermann

  • Publié le 10 février 2026 à 18:32
  • Actualisé le 10 février 2026 à 18:38
cyrille melchior

Le Conseil départemental de La Réunion condamne fermement l’agression dont a été victime une enseignante du collège Paul Hermann à Saint-Pierre. Un tel acte est inacceptable et porte atteinte aux valeurs de respect et de sécurité qui doivent prévaloir au sein de tous les établissements scolaires. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Le Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, la Conseillère départementale déléguée à l’Éducation, Sabrina Tionohoué, ainsi que l’ensemble des élus de la Collectivité, expriment leur plein soutien à l’enseignante et à la communauté éducative profondément marquée par cet événement.

Cette situation, en écho à des faits similaires survenus dans l’Hexagone, rappelle que la prévention des violences en milieu scolaire constitue un enjeu partagé à l’échelle nationale.

Le Conseil départemental réaffirme son engagement constant en faveur d’un climat scolaire apaisé, du respect de chacun et de la protection de celles et ceux qui œuvrent quotidiennement pour l’enseignement des jeunes Réunionnais.

Conseil départemental, collège Paul Hermann

guest
4 Commentaires
St Paulois
St Paulois
3 heures

Y a des moments faut savoir se taire. Melchior, quelle catastrophe a lui tour seul.

Bordel au Cnarm ?
Bordel au Cnarm ?
6 heures

Et le bordel au Cnarm.
Rapport de la CRC met en avàt de.nombreux dysfonctionnements.
Pas.de.tribune libre ?
Vous choisissez votre sujet.
Encore un effort on n'aura plus besoin de brasseur d'air au département ni de joueur de.pipeau.

Okupe oute personnel
Okupe oute personnel
6 heures

Commence par okupe oute personnel en souffrance au département.
Débrayage la semaine dernière partout dans l'ile. On ferme les yeux.
Ou na point la compétence pour etre maire de st paul ni pour être au conseil départemental.

Bob
Bob
6 heures

Avec ça nous ça va loin, mais concrètement que faites vous pour protéger ces employés ????

