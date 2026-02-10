Le Conseil départemental condamne l’agression de l'enseignante du collège Paul Hermann

Le Conseil départemental de La Réunion condamne fermement l’agression dont a été victime une enseignante du collège Paul Hermann à Saint-Pierre. Un tel acte est inacceptable et porte atteinte aux valeurs de respect et de sécurité qui doivent prévaloir au sein de tous les établissements scolaires. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Le Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, la Conseillère départementale déléguée à l’Éducation, Sabrina Tionohoué, ainsi que l’ensemble des élus de la Collectivité, expriment leur plein soutien à l’enseignante et à la communauté éducative profondément marquée par cet événement.

Cette situation, en écho à des faits similaires survenus dans l’Hexagone, rappelle que la prévention des violences en milieu scolaire constitue un enjeu partagé à l’échelle nationale.

Le Conseil départemental réaffirme son engagement constant en faveur d’un climat scolaire apaisé, du respect de chacun et de la protection de celles et ceux qui œuvrent quotidiennement pour l’enseignement des jeunes Réunionnais.