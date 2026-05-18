Le Département accueille le spectacle KiLLT - Les règles du jeu aux Archives départementales

Les Archives départementales de La Réunion accueilleront les toutes premières représentations du spectacle KiLLT (ki lira le texte ?) du 19 au 22 mai 2026. Initialement créé par le CDN Les Tréteaux de France, ce spectacle a été recréé en créole et produit par le Centre Dramatique National de l’océan Indien (CDNOI) et coproduit par les Théâtres départementaux, Le Séchoir, Les Bambous, le Théâtre Luc Donat avec le soutien de la Cité internationale de la langue française et du Département de La Réunion.

Le texte, à l’origine rédigé en français, a été traduit en créole par Lolita Tergémina et Jean-Laurent Faubourg.

- KiLLT (ki lira le texte ?) -

En classe, quand le prof demande : "Qui veut lire à haute voix ?", souvent les têtes se baissent, d’autres feuillettent leur cahier, et tout le monde espère qu’un héros se sacrifiera. Peur de buter sur un mot, honte d’avoir la voix qui tremble...

C’est précisément là que KiLLT débarque pour changer la donne. Le projet inventé par Olivier Letellier et Yann Verburgh se définit comme une incitation collective à la lecture à voix haute. Il s’agit d’un dispositif hybride, déambulatoire, théâtral et plastique, pour transmettre le plaisir des mots et le désir de lire, en français et en créole.

Le spectacle sera joué, à guichets fermés, dans la salle d’exposition. Les représentations du spectacle sont prévues aux dates suivantes :

• Mardi 19/05 de 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 15h30 (scolaires) et de 19h à 20h (tout public)

• Mercredi 20/05 de 9h30 à 11h30 (réservé aux scolaires)

• Jeudi 21/05 de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 (réservé aux scolaires)

• Vendredi 22/05 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 (réservé aux scolaires)

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