[Vidéo] Natation : le Saint-Pierrois Jean-Charles Sibylle rafle six médailles d'or aux Championnats de France N2 Masters

Il s'appelle Jean-Charles Sibylle, 46 ans et aime nager. Ce week-end du 16 et 17 mai 2026, le sportif du Cercle Aquatique de Terre Sainte à Saint-Pierre, le sportif a tout raflé lors des Championnats de France N2 Masters à Nîmes. Six épreuves sur lesquelles il était engagé - 50 et 100Dos, 50 et 100NL (Nage Libre), relais 4x50NL et 4x50 4Nages – six médailles en or (Photos : DR)

Six épreuves, six premières marches du podium, un exploit pour le sportif de 46 ans, marmaille de la Rivière Saint-Louis qui a quitté La Réunion à 17 ans avant de revenir s'installer avec sa femme et ses deux enfants.

Un exploit d'autant plus extraordinaire que Jean-Charles Sibylle a repris la natation il y a seulement deux ans et la compétition "que je n'avais plus pratiqué depuis 30 ans", dit-il à Imaz Press. Regardez sa performance lors de l'épreuve du 100 mètres nage libre.

Lors de cette compétition il n'était pas seul. "J’ai participé aux Championnats de France N2 Masters avec cinq autres nageurs du club : B. Patrick, Hauchard Anthony, Martineau Gaël, Recabarren Nicolas et ma sœur Sibylle Anne-Laure. "On s’est tous motivés pour faire le déplacement, qui a pu se concrétiser grâce à un soutien financier de la mairie de Saint-Pierre et du club.", dit Jean-Charles Sibylle.

- Jean-Charles Sibylle de retour en compétition après 30 ans d'arrêt -

"Je ne m'attendais pas à un tel succès. J'étais très en forme", confie-t-il. "Cela, je le dois à notre coach Mélanie Lebon", ajoute Jean-Charles Sibylle.

Une fierté qu'il partage avec sa sœur, "également médaillée d'argent au d’argent au 100 Papillon et de bronze au 50 Papillon". "C'est d'ailleurs elle qui m’a incité à reprendre la natation, alors que j’avais dit plus jamais !"

Il poursuit : "J’ai fait de la compétition de mon plus jeune âge jusqu’à mon bac, en sport étude notamment. Mais reprendre la natation 30 ans après, ce n’était pas évident".

"Elle (Mélanie Lebon-ndlr), m’a permis de gérer cette reprise, avec un recul sur ma nage et des conseils techniques que je n’avais pas étant jeune", raconte le nageur de Saint-Pierre.

- Un nageur Master -

Ce week-end du 16 et 17 mai 2026, le pensionnaire du Cercle Aquatique de Terre Sainte à Saint-Pierre, le sportif a participé aux Championnats de France N2 Masters.

Mais en quoi consiste le groupe Master ? "Le groupe Masters, c’est la pratique de la natation compétitive pour adultes (à partir de 25 ans), organisée par tranches d’âge de 5 ans pour que chacun se mesure à des nageurs du même âge", explique Jean-Charles Sibylle.

Les compétitions vont des championnats locaux jusqu’aux Championnats de France, qui se déclinent en deux niveaux : le N1 (National 1) pour les nageurs d’élite et le N2, qui réunit des nageurs confirmés venus de toute la France.

Au niveau international, il y a également des championnats Masters Europe et Monde.

Prochains objectifs désormais pour le nageur, les Championnats de France N1 sur trois épreuves : 50Dos, 100Dos et 50NL, pour lesquels il s'est qualifié.

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