Météo : un mardi plutôt clément

Pour ce mardi 19 mai 2026 , Matante Rosina nous annonce une belle journée bien tranquille. L'est reçoit quelques nuages côtiers en début de journée, mais rien d'important. Plus tard, les versants se chargent légèrement sans vraiment de grosse pluie juste quelques gouttes par-ci par-là. Le bord profite avec de belles fenêtres de soleil tout au long de la journée, et Saint-Pierre se régale particulièrement. (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)