Le Département salue le travail de l’Odeadom au service des filières agricoles

A l’occasion du 40e anniversaire de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (Odeadom), célébré en même temps que les 60 ans du Salon international de l’agriculture de Paris (SIA), Serge Hoareau, vice-Président du Conseil départemental, a tenu à saluer le travail mené au bénéfice des filières, et notamment des filières réunionnaises. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"L’office a œuvré pour les filières banane et canne, également pour le maraichage et la viande, explique-t-il. Ils sont là pour nous accompagner dans le financement des exploitations ou pour aller chercher les fonds européens. C’est, à mon sens, le seul endroit où on parle de nous avec nous, même si on peut parfois avoir l’impression que le poids de l’administration est important. Je salue ce travail au service des filières et en particulier des filières réunionnaises" a déclaré Serge Hoareau.



L’Odeadom signera jeudi 29 février, au SIA, en présence de la ministre des Outre-mer Marie Guévenoux, son contrat d’objectif.

"C’est un moment important pour nous, commente Joël Sorrès, le Président de l’Odeadom. Ce contrat décrit comment nous voyons l’orientation de notre mission, qui est sous tutelle des ministères des Outre-mer et de l’Agriculture. Et nous ne nous interdisons pas de nous orienter vers des missions qui ne sont pas les nôtres aujourd’hui. Nous souhaitons que tous les dispositifs d’aide passent par nous." a-t-il ajouté.

Ce contrat d’objectif est donc aussi un cahier de doléances.