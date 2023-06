Le Département va fêter la musique à Paris et à Lyon

Le Département va célébrer la Fête de la musique à Paris le mercredi 21 juin et à Lyon le samedi 24 juin 2023 à Lyon. "Cette édition sera basée sur la nostalgie des musiques des années 90-2000 : Npu oubli pa ! C'est l'occasion de se remémorer des souvenirs et de partager ces moments avec d'autres Réunionnais installés dans l'Hexagone" commente le conseil départemental. Animés par Maroni et Fabrice animation, les concerts regrouperont DJ Illan's - Futur Crew, James, Renlo, Zorro Chang, Sika Rlion, Ti Zenfan Gado et Micheline Picot. Tous les spectacles sont gratuits (Photo rb/www.imazpress.com)