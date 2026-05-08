Nouvel An Tamoul 5127 au Département : traditions, émotions et hommage au vivre-ensemble

Le Palais de la Source, siège du Conseil départemental à Saint-Denis, a vibré au rythme des couleurs et des traditions indiennes, le jeudi 7 mai 2026, pour marquer la célébration du Nouvel An Tamoul 5127. eDans la pure tradition indienne, les invités ont été accueillis avec des châles déposés autour de leurs cous par des enfants" note le Départment dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photos Département de La Réunion)

Chaque année, cet événement réunit dirigeants associatifs et personnalités représentant la communauté d’origine indienne à La Réunion.

"L’année 5127, appelée Parabhava porte une symbolique forte : celle de la défaite de l’orgueil et de la nécessité de se tourner vers les autres. C’est un message précieux qui nous rappelle que l’essentiel ne réside pas dans ce qui nous oppose, mais dans ce qui nous relie" a déclaré Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental

Il était en présence du Consul Général de l'Inde Bhupendra Singh, du Consul de Chine Chen Xiaolei, du Consul honoraire de Maurice Younouss Ravate, de Daniel Minienpoullé, représentant la Fédération Tamoule et président du Groupe de Dialogue interreligieux et de nombreux élus dont le Vice-président du Département Jean-Marie Virapoullé et les Conseillers départementaux Eglantine Victorine, Inelda Leveneur, René Sotaca, Brigitte Absyte, Isabelle Erudel.

Après la belle interprétation de l’hymne national indien et de la Marseillaise par les artistes du groupe Ganharvas, chaque intervenant a évoqué "les liens profonds qui unissent La Réunion et l'Inde, et la place centrale de la culture tamoule dans l'identité réunionnaise".

La soirée s’est poursuivie avec la conférence intitulée "Destin croisé, Des Hommes et des Dieux, une rencontre singulière entre l’Inde et La Réunion", animée par Darlini Canabady retraçant les liens historiques et spirituels entre les deux territoires.

Autre moment fort en émotion, la remise de la médaille départementale du mérite à cinq personnalités nées autour de 1946, année de la Départementalisation de La Réunion.

Une reconnaissance bien méritée pour Chantale Viracaoundin, Marc Cadivel, Alixe Ponapin, Gilbert Mardenalom et Emmanuel Amouny "dont les parcours de vie illustrent la force et la résilience d’une génération qui a contribué à bâtir La Réunion d’aujourd’hui" comme l’a souligné Cyrille Melchior en citant le Mahatma Gandhi : "la meilleure façon de se trouver est de se perdre au service des autres".

La soirée s’est achevée en apothéose avec un défilé de mode d’Indian Events et un spectacle haut en couleur exécuté par les danseurs de Soundara Dancer’s et de la Team Réunir, sans oublier Anil Tandi, professeur du Centre Culturel Indien et le groupe Sangeetham. Une belle célébration du nouvel an 5127 placée sous le signe des traditions, de l’émotion et de l’hommage au vivre-ensemble.