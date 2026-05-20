Nuits européennes des musées : le Département ouvre les portes de ses trois musées

A La Réunion, les trois musées départementaux, le Lazaret de la Grande Chaloupe et l’Artothèque donnent rendez-vous au public pour la nuit européenne des musées. Ils ouvriront gratuitement leurs portes à des visiteurs de tous âges et horizons et proposeront pour certains une programmation spécifique. Au programme : expositions, opéra, animations participatives, concerts et performances dansées, conférences, visites contées ou encore balades nocturnes. Nous publions le programme ci-dessous (Photo www.imazpress.com)

- Les bagnes d'enfants : de l'îlet à Guillaume aux enfants du Levant -

Le Département est propriétaire de nombreux sites patrimoniaux et assure à ce titre des missions de conservation et de valorisation, parmi ceux-ci, le site de l’Ilet à Guillaume occupe une place particulière en raison notamment de sa localisation et de l’histoire singulière qu’il a accueillie.

Enserré entre deux remparts, Il abrite les vestiges d’une ancienne colonie pénitentiaire agricole pour enfants (1864-1879), créée par les Pères de la Congrégation du Saint-Esprit.

En 2025, le centre de création artistique Amadeus s’est rapproché de la collectivité Guillaume (1864-1879).

A partir de l’opéra pour enfants « Les enfants du levant » créé par Isabelle Aboulker et Christian Eymery, d’après un roman de Claude Gritti, sur la colonie agricole pénitentiaire pour enfants mise en place sur l’île du Levant (Var) en 1861, les deux lieux d’enfermement.

Avec "Les bagnes d'enfants : de l'Îlet à Guillaume aux Enfants du Levant" il s’agit de redonner vie à ces enfants oubliés, en leur restituant un nom, une voix, une histoire, pour permettre aux spectateurs de mieux comprendre un pan essentiel de notre passé.

Le spectacle vibrant et sensible dépasse le simple cadre d’un récit historique. Il convoque l’émotion, la mémoire intime, la poésie et donne à entendre ce que les archives seules ne peuvent dire.

Il s’adresse à la part sensible du spectateur, celle qui ressent, qui s’indigne, qui espère. A travers cette création : une plongée dans l’histoire, mais aussi une expérience artistique, collective et profondément humaine. Ce projet est un prétexte puissant pour interroger l’histoire, la mémoire et le patrimoine, mais aussi pour explorer les notions de résilience, de dignité et de transmission.

C’est tout un pan de notre Histoire, vue par des yeux d’enfants, que les jeunes de l’Association Amadeus vont découvrir et raconter sur scène, en créole. Une collaboration avec le Lazaret de la Grande Chaloupe et l’historienne Véronique Blanchard a été initiée afin de veiller à la véracité des propos.

Des personnages attachants, des vies émouvantes, des scènes pleines d’émotions qui naîtront de leur travail artistique sous la direction de professionnels reconnus : Lydie Rodriguez et Véronique Ascencio.

Représentation samedi 23 mai à 19h00, réservation obligatoire : resa-lazaret @cg974.fr

- Artothèque de La Réunion -

Le Département a fondé en 1991 la seule Artothèque de La Réunion, devenue aujourd’hui l’un des principaux acteurs de la diffusion de l’art contemporain sur le territoire, aux côtés du FRAC, de la Cité des Arts et des galeries.

Au fil des années, l’Artothèque a constitué une collection de plus de 2 000 œuvres originales des XXe et XXIe siècles, régulièrement enrichie grâce à une politique d’acquisition active et à des dons. Elle se caractérise par la diversité des médiums (peinture, dessin, photographie, sculpture, gravure, vidéo...) tout en témoignant de la richesse et de la pluralité des expressions artistiques, portées par des artistes de La Réunion, de la zone océan Indien, mais aussi d’Europe, d’Afrique et d’Asie.

• Les 35 ans de l’Artothèque

L’Artothèque est désormais installée à Saint-Pierre, au cœur du Centre Culturel Le Sud. Pour marquer cette nouvelle implantation dans le sud et célébrer ses 35 ans, le Département a souhaité organiser une exposition d’envergure, afin de rappeler les fondamentaux de l’Artothèque. Un équipement dont la mission essentielle est la diffusion de l’art contemporain. Mais comment définir l’art contemporain ? C’est cette interrogation que propose d’explorer cette nouvelle exposition.

• Exposition "Qu’est-ce que l’art contemporain ?"

Le commissariat de l’exposition a été confié à deux spécialistes de ce champ spécifique des arts visuels : Colette Pounia et Eve-Marie Montfort. Les regards croisés de ces deux femmes de génération différente ont permis de réunir une quarantaine d’œuvres issues de collections publiques et privées.

Elles ont retenu des œuvres de 34 artistes, qui constituent le fil conducteur d’une scénographie parcourant les grands courants artistiques de la scène nationale et internationale depuis 1945.

Cette exposition proposera deux niveaux de lecture :

- une approche pédagogique et didactique, permettant de saisir la chronologie de l’art contemporain

- une approche esthétique, centrée sur les formes d’expression de l’art contemporain à La Réunion, dans un contexte insulaire, postcolonial et métissé.



