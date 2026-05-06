PEC : le Département fait le point sur les 1.700 contrats financés à 90% par la collectivité

Face à la baisse brutale des crédits de l’État consacrés aux Parcours Emploi Compétences (PEC), le Conseil départemental, réunis en séance plénière le 15 avril 2026, a voté unanimement pour alerter sur cette situation et adopté une motion exigeant notamment le maintien d’un volume de contrats équivalent à 2025 (environ 10.000), et la reconduction de la Convention annuelle d’objectifs et de moyens à l’identique, une visibilité pluriannuelle. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le Département déplore "que le budget 2026 de l’État acte une baisse drastique des crédits, ramenant le volume de contrats à environ 4.000, contre 10.000 en 2025".

"Parmi ces 4.000 contrats prévus pour 2026, le Département souligne que 1.700 sont financés à hauteur de 90% par la collectivité. Sans les financements départementaux, le nombre total de contrats PEC pour l’ensemble de La Réunion n’aurait été que d’environ 2.000", souligne-t-il.

"Ainsi, face au désengagement de l’État, le Département agit. Ce sont 12 millions d’euros qui sont mobilisés sur les fonds propres de la collectivité pour financer la CAOM", annonce la collectivité.

Les 1.700 contrats PEC pour 2026 sont répartis à l’identique des années précédentes :

- 500 pour les besoins des services publics financés par le Département (collèges, routes, sentiers forestiers…)

- 500 pour les communes ;

- 700 pour les associations.

Le président du Département, Cyrille Melchior, appelle à nouveau l’État "à assumer pleinement ses responsabilités". "Sans réengagement rapide et significatif, c’est l’équilibre social de La Réunion qui est directement menacé".