[Photos - Vidéo] Bras-Panon : la Foire agricole fait son grand retour ce vendredi 8 mai

Ce mercredi 6 mai 2026, la ville de Bras-Panon a réuni les partenaires qui seront présents lors de la 46 ème édition de la Foire agricole, un retour symbole de résilience pour le territoire qui avait dû annuler l'évènement après le passage du cyclone Garance. (Photos : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Pour le maire de la ville, Jeannick Atchapa, le retour de la Foire agricole de Bras-Panon qui n’avait pas pu avoir lieu après le passage du cyclone Garance en 2025, est une grande fierté : "Cet événement emblématique, profondément ancré dans l’histoire et l’identité de notre territoire, revêt cette année une dimension particulière. Il symbolise à la fois la résilience de notre commune, la solidarité du monde agricole et notre détermination collective à aller de l’avant".

Cette année, la partie réservée à l'agroalimentaire est multipliée par deux, Jeannick Atchapa explique : "Vous allez avoir beaucoup plus de choses à découvrir, des concours culinaires également et puis une nouveauté : le partenariat entre les différentes chambres consulaires à Bras-Panon et la structure de la filière fruits à pain qui va être important de notre souveraineté alimentaire et une belle opportunité de diversification pour les agriculteurs de la région." Écoutez.

Pour savoir qui aura la plus longue gousse de vanille, ou qui imite le mieux le cri du cochon, rendez-vous à la foire de Bras-Panon dès ce vendredi 8 mai.

Les animations continueront pendant dix jours avec une journée dédiée aux enfants le jeudi 14 mai à partir de 9 h et un grand évènement pour la troisième jeunesse le mercredi 13 mai. Au programme : défilé, danse et orchestre, de quoi ravir les gramounes de l’île.

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