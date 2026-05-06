Natalina et Moane Rosello mettront "tout en oeuvre pour briser le tabou de l'inceste"

Après la publication de l'enquête du média "Les Jours" mettant en cause Luc Rosello, l’ancien directeur du Centre dramatique national de l’océan Indien, pour des faits présumés de violences au travail et de violences sexistes et sexuelles, plusieurs médias locaux ont publié son droit de réponse. Natalina et Moane Rosello, qui l'accusent de viols et d'agressions sexuelles, dénoncent "la violence de cette tribune", et assurent qu'elles mettront "tout en oeuvre pour briser le tabou de l'inceste". Luc Rosello reste présumé innocent. Nous publions leur communiqué commun ci-dessous (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Suite à la publication par le média national Les Jours du second épisode de leur enquête intitulée La Réunion, l'île du silence, deux médias réunionnais ont pris le parti de publier, en l'état, une tribune de Luc Rosello qui se positionne en victime, décrédibilisant la parole des femmes qui ont témoigné.

Nous mesurons la violence de cette tribune. Nous mesurons la violence, pour les victimes, de voir une partie de la presse locale silencer leur parole en choisissant de mettre en lumière la voix d’un présumé agresseur et ses propos diffamatoires à l'encontre de certaines d’entre elles.

Devant le manque de déontologie de ces médias qui n’ont pris la peine de nous contacter, il est de notre devoir de nous exprimer afin de réitérer notre soutien inconditionnel aux victimes qui ont eu le courage de témoigner des violences qu’elles ont subies ou dont elles ont été témoins. Nous croyons et nous tenons aux côtés d’Isabelle Kichenin, de Lila, de Charlotte, de Béatrice ainsi que de notre mère, Frédérique Cheynet, qui a, pour la première fois, mis des mots sur les violences conjugales innommables auxquelles elle a survécu.

Nous sommes fières d’appartenir à cette communauté d'affinités diverses, unie par son combat contre les violences sexuelles sur les femmes et les enfants. A celles que l’Horreur commune vécue a mis sur notre chemin et à celles dont nous n’avons jamais croisé la route ni ne connaissons l'identité : nous vous croyons et vous n'êtes pas seules.

Avant Luc Rosello et Vincent Fontano, d’autres ont également brandi la présomption d'innocence, occupant un espace médiatique indécent qui participe explicitement à la mise en place de stratégies de victimisation secondaire. Jamais, cela amoindrira notre profond respect pour la parole des victimes. De la rue du Bac à la rue Amiral Lacaze en passant par la rue du Théâtre et autres impasses de l’Horreur : nous porterons les voix et resterons solidaires des femmes et enfants qui poursuivent le combat au péril de leur santé voire de leur vie.

Aujourd’hui, c’est avant tout aux victimes d’inceste, de violences sexuelles et de violences intra- familiales que nous souhaitons nous adresser. Nous n’abandonnerons pas jusqu'à obtenir justice. Lorsque nous avons déposé plainte en 2023, nous avons promis de mettre tout en oeuvre pour briser le tabou de l’inceste. Ce combat, nous le mènerons jusqu’au bout car sur l'île du silence, la peur doit changer de camp.

Enfin, être victimes et plaignantes n’entrave en rien notre conscience citoyenne. A ce titre, nous confirmons nous interroger sérieusement sur la légitimité morale et sociale de l'indemnité transactionnelle d’un montant de 95.000 euros perçue par Luc Rosello suite à sa démission du CDNOI (Centre Dramatique National de l’Ocean indien). Le potentiel rôle ou la potentielle passivité des partenaires financiers de ce CDN nous questionnent, car cela suggère bel et bien un environnement insulaire où tout serait permis...

De l’usage surprenant de l’argent public en passant par le maintien d’un système de pouvoir et de silenciation vertigineux.

Il faudra, un jour, que les représentants du monde culturel local fassent un choix : protéger un agresseur présumé ou protéger plusieurs de ses présumées victimes, en attendant que la lenteur de la machine judiciaire ne soit plus meurtrière.

Natalina et Moane Rosello



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