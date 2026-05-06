Un préavis de grève déposé par la CGTR du Grand port maritime pour ce jeudi

La CGTR Grand Port Maritime de La Réunion annonce avoir déposé un préavis de grève pour la journée de ce jeudi 7 mai 2026. La grève concerne tous les personnels du GPMDLR, ainsi que les détachés et les Officiers de Port. Le syndicat souhaite dénoncer les décisions prises par la direction du port, mais aussi l'absence de dialogue social et des tensions au sein de la structure. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

D'après le syndicat, les tensions sociales sont "non régulées dans certains services", et le "dialogue social est dégradé". Il s'interroge sur le rôle et fonctionnement des services de prévention.

La CGRT dénonce par ailleurs un "non-respect de la Convention collective nationale unifiée ports et manutention (CCNU)" et "la remise en cause des accords ex-CCI".

Le préavis de grève débute dès minuit ce jeudi, pour une durée de 24 heures.

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