Saint-Benoît : réouverture partielle du pont de la Rivière des Marsouins, circulation possible en mode alterné uniquement

Alors que la fermeture totale du pont de la Rivière des Marsouins a généré d'importants embouteillages ce mardi 5 mai 2026, la communauté intercommunale Réunion Est, Cirest, décide de modifier à nouveau les conditions de circulation. Cette fois-ci, les travaux sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement continuent, mais le pont est rouvert à la circulation en mode alterné. Une décision qui devrait soulager les automobilistes, coincés la veille dans d'importants embouteillages (Photos : Cirest)

Les automobilistes qui devaient traverser Saint-Benoît ont dû faire preuve de patience. Ce mardi le centre-ville était complètement saturé.

Des embouteillages qui ont eu des répercussions au-delà du cœur de ville. La situation semblait à nouveau se répéter ce mercredi 6 mai, en début de journée déjà des ralentissements bloquaient les automobilistes.

Le choix de la période de vacances scolaires pour ces travaux d'envergure n'a pas empêché ces désagréments. Alors que la Cirest souhaitait : "limiter l’impact sur la circulation, même si les conditions restent difficiles pour les usagers."

Dans un communiqué, la Cirest s'explique : "Il ne s’agit pas d’une simple intervention de surface. Les équipes interviennent en profondeur pour reprendre plusieurs réseaux d’eau potable et d’assainissement, situés sous un carrefour particulièrement complexe."

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- "Des conditions contraignantes" -

La Cirest fait savoir que le chantier est délicat : "Sur le terrain, les conditions sont contraignantes : réseaux imbriqués, ouvrages anciens parfois dégradés, et des fouilles pouvant atteindre près de trois mètres."

"Des travaux de nuit ont été envisagés, mais ils n’ont pas permis d’avancer dans des conditions satisfaisantes. Le choix a donc été fait de concentrer l’intervention sur une période courte, avec une fermeture complète du pont, afin de travailler efficacement et en toute sécurité".

Les travaux doivent prendre fin en fin de journée ce jeudi 7 mai 2026.



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