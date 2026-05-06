Saint-Denis : agression d'un agent par un détenu mineur, nouveau débrayage devant le centre pénitentiaire de Domenjod

Ce mercredi 6 mai 2026, les agents du centre pénitentiaire de Domenjod sont encore une fois mobilisés devant les portes de la prison du Nord. Dans la soirée du mardi 5 mai, un mineur âgé de 17 ans, a encore une fois agressé un surveillant. Dans la structure, c'est la seconde agression en moins de 72 heures. Les agents dénoncent des violences trop récurrentes, et demandent le transfert du détenu mis en cause dans cette agression, hors du département. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

C'est la seconde agression en moins de 72 heures, mais il ne s'agit pas du même mineur.

Vincent Pardou, secrétaire régional FO Justice Réunion Mayotte, demande le départ du jeune détenu impliqué dans cette nouvelle agression vers un autre département : " Au regard de ce qu’il a pu faire à plusieurs reprises, il ne peut pas rester dans cet établissement."

"Ce mineur avait déjà profité de l’agression de deux autres collègues ce week-end pour provoquer du tapage. Cette violence est due en grande partie à la surpopulation, qui entraine des violences et du trafic." Écoutez.

Le mineur en cause n’est pas dans un quartier surpeuplé. Vincent Pardou signale que les détenus qui sont la où le jeune se trouve, posent souvent problème à cause de leur "profil psychiatrique inquiétant".

- Des pathologies psychiatriques graves -

L'UFAP UNSa Justice dénonce : La montée alarmante de la violence liée à des pathologies psychiatriques graves.

Le sentiment d'impunité de certains mineurs inadaptés au régime commun.

L'épuisement professionnel face à une gestion de crise devenue trop récurrente.

L'UFAP UNSa Justice exige : la création D'UHSA, unité hospitalière spécialement aménagée : pour une prise en charge réelle et sécurisée des profils psychiatriques lourds.

Des mesures fermes : des sanctions exemplaires et des mesures de gestion immédiates pour ce mineur. L'UFAP UNSa Justice félicite les deux Majors ainsi que l’ensemble des agents du QM pour leur professionnalisme exemplaire et leur sang-froid malgré la violence de l'attaque.

L'UFAP UNSa Justice souligne la présence de FO Justice, qui a fait tomber la bannière syndicale et a décidé de rejoindre le débrayage de ce matin devant les portes de l’établissement en signe de soutient aux collègues touchés par cette lâche agression.

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