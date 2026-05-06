À la une de ce mercredi : contrats PEC, pétrels de Barau, Arsenal en finale, Gaëlle Bélem au Kenya, festival Arléo et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 6 mai 2026 : - Contrats PEC : les élus appellent à la mobilisation contre la décision de l'Etat "injuste et déconnectée des réalités de La Réunion" - Seor : la saison d’envol s'achève, plus de 1.000 Pétrels de Barau secourus - Ligue des champions : Arsenal de retour en finale, 20 ans après - L'écrivaine Gaëlle Bélem au Kenya après une tournée littéraire de plusieurs mois en Europe - Salazie : le festival gratuit Arléo prend ses quartiers à Hell-Bourg - La pa Météo France i di, sé zot i di - mercredi toujours sous le soleil (Photo www.imazpress.com)

Le couperet est tombé ce mardi 5 mai 2026 à la préfecture. La baisse drastique des contrats Parcours emploi compétences (PEC) pour 2026, à hauteur de 4.000 contrats contre 10.000 en 2025 a été annoncé aux maires par le préfet. Sans surprise, la levée de bouclier des élus, de tous bords politiques confondus, a été immédiate. Les maires appellent à une mobilisation massive contre la décision de l'Etat jugée "injuste et déconnectée des réalités de La Réunion"

Après un mois marqué par l’opération “Nuits sans lumière”, la saison d’envol des pétrels de Barau touche à sa fin à La Réunion. Si le bilan définitif reste à établir, la Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor) note une amélioration globale, malgré encore trop d’échouages liés à la pollution lumineuse.

Les Anglais d'Arsenal, grâce à leur ailier star Bukayo Saka, ont dompté l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann en demi-finale retour (1-0) mardi à Londres pour se hisser jusqu'à la deuxième finale de Ligue des champions de leur histoire, vingt ans après l'échec de Saint-Denis.

"Le fruit le plus rare ou la vie d'Edmond Albius" est un livre qui n'a pas fini de faire parler de lui et de La Réunion. Après l’Italie, la France, le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Allemagne où le livre vient d’être traduit, l’autrice Gaëlle Bélem est invitée en Afrique dans le cadre de l’Africa Forward Fest. Depuis le lundi 4 mai 2026 elle multiplie les conférences et débats dans trois villes du Kenya : Nairobi, Kisumu et Mombasa.

Le festival Arléo s'apprête à transformer Hell-Bourg en laboratoire culturel. Au programme : résidences, spectacles, concerts, danse, rencontres lors de ce grand rendez-vous annuel. Un festival gratuit qui se veut accessible au plus grand nombre grâce à une programmation variée et gratuite. Pendant trois jours, à partir de ce vendredi, le festival "investit le village et ses paysages pour proposer une immersion artistique au plus près de celles et ceux qui l’habitent.

Pour ce mercredi 5 mai 2026, Matante Rosina ne voit rien de bien nouveau sous le ciel réunionnais. Le soleil ouvre encore une fois la journée en beauté, avant que le ciel se charge progressivement au fil des heures. Les pentes passent sous les nuages l'après-midi. Du côté des Makes et du Tampon, quelques farines de pluie sont à prévoir.