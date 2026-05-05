Piton de la Fournaise : réouverture des tunnels de lave de 2004 ce mercredi

A la suite de la fin de l’éruption du Piton de la Fournaise, le 12 avril 2026, des reconnaissances de terrain ont été menées par des équipes d’experts afin d’évaluer les conditions de sécurité permettant une réouverture progressive de l’enclos au public. Les expertises menées au niveau des tunnels de lave de 2004 permettent de considérer que les tunnels de lave de 2004 sont praticables, et rouvriront à partir de 6h ce mercredi 6 mai (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Au vu des éléments, le préfet a décidé d’autoriser leur réouverture. Les grandes pentes et la partie haute de l’enclos demeurent interdites d’accès. Les tunnels de lave de 2007 ainsi que la partie haute de l’enclos feront l’objet d’une reconnaissance ultérieure", détaille la préfecture.



Il est rappelé que "le respect strict des consignes de sécurité ainsi que des zones demeurant interdites est impératif afin de garantir la sécurité de tous".

"L’État reste pleinement mobilisé, aux côtés de l’ensemble des acteurs concernés, pour permettre une réouverture progressive de l’enclos du Piton de la Fournaise dans les meilleures conditions de sécurité", ajoutent les autorités.

