À retenir ce soir - contrats PEC, Saint-Benoît, Chantal Nobel, enfants nés sous X et agriculture

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 5 mai 2026 : - La préfecture annonce une baisse drastique des PEC, 4.000 contrats prévus pour 2026 - Pont de la rivière des Marsouins fermé : giratoire des Plaines saturé, deux kilomètres de bouchons à la fin de la quatre-voies de Saint-Benoît - Mort de l'actrice Chantal Nobel, star des années 1980 au destin brisé - Recherche des origines des enfants nés sous X : Rist et El Haïry souhaitent un "débat apaisé" - Département : la politique agricole départementale en cours d'évaluation

Mauvaise surprise et mauvaise nouvelle pour les maires, invités ce mardi 5 mai 2026 en journée d’accueil à la préfecture. Le préfet Patrice Latron leur a annoncé une baisse drastique des contrats PEC (Parcours emploi compétences). 4.000 PEC sont prévus pour l'année 2026, dont 800 pour les communes, avec une prise en charge de l'Etat à hauteur de 40% du SMIC et pour une durée de six mois. Le chiffre était de 10.000 en 2025, avec un taux d’aide de l’État à hauteur de 50% et sur une durée de 10 mois, L'information a soulevé l'indignation de la majorité des maires présents, alors que la réunion est toujours en cours (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Ils sont coincés dans les bouchons. Ce mardi 5 mai 2026, les automobilistes doivent faire preuve de patience à Saint-Benoît, la circulation est strictement interdite au niveau du carrefour des rues Pierre Benoît Dumas et Amiral Bouvet. Conséquences : des embouteillages dans le centre ville, le giratoire des Plaine saturé, et deux kilomètres de bouchons à la fin de la quatre voies de Saint-Benoît. La galère ne fait que commencer, le pont de la rivière des Marsouins reste fermé et la circulation modifiée jusqu'au jeudi 7 mai 2026 à 17 heures

L'actrice Chantal Nobel, star du petit écran des années 1980 au destin fracassé en pleine gloire par un accident de voiture, est morte jeudi à 77 ans, a annoncé mardi sa fille à l'AFP. "Ma mère s'est éteinte paisiblement. Elle est restée combative jusqu'au bout", a déclaré à l'AFP l'une des filles de l'actrice, Anne-Charlotte Julian. Chantal Nobel, née Chantal Bonneau à Rouen le 23 novembre 1948, était devenue une vedette grâce à son rôle dans le feuilleton "Châteauvallon", diffusé sur Antenne 2 (devenu France 2) en 1985.

La haute-commissaire à l'enfance Sarah El Haïry et la ministre de la Santé Stéphanie Rist ont appelé lundi à un "débat (...) apaisé" sur la question de l'accès aux origines des enfants nés sous X, après avoir reçu un rapport sur le sujet. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Chef de file de la politique agricole départementale et Autorité de gestion du FEADER, le Département de La Réunion poursuit l’évaluation de son document cadre agricole AGRIPEI, adopté en 2019. Engagée depuis septembre dernier, cette démarche vise à adapter ce document stratégique aux enjeux actuels et aux attentes des Réunionnais comme des agriculteurs. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil départemental)