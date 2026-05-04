Agression au quartier mineurs : stop à l'inaceptable

Hier, le dimanche 3 mai 2026, la violence a encore frappé au cœur de notre établissement ! Vers 16h00, deux Majors Encadrement se sont rendus au Quartier Mineurs (QM) pour tenter de raisonner un détenu au profil psychiatrique lourd. Malgré les multiples interventions préalables des agents de l'unité, l'individu ne cessait d'insulter et de menacer le personnel ainsi que ses codétenus en promenade. ( Photo d'illustration : Richard Bouhet/imazpress.com) (Photo Photo RB/imazpress.com)

Face à nos collègues, le "sauvageon", se sentant intouchable, a refusé tout dialogue avant de passer à l'acte : Multiples coups de poing portés aux gradés. Crachats.

Cette nouvelle agression est le symptôme d'un mal profond qui ronge nos détentions.

Nous ne pouvons plus tolérer que nos collègues servent de "cibles" à des individus dont la place n'est pas dans une structure carcérale classique, mais dans un cadre médicalisé.

- Des pathologies psychiatriques graves -

L'UFAP UNSa Justice dénonce : La montée alarmante de la violence liée à des pathologies psychiatriques graves.

Le sentiment d'impunité de certains mineurs inadaptés au régime commun.

L'épuisement professionnel face à une gestion de crise devenue trop récurrente.

Il est temps que "nos huiles" sortent de leur mutisme et prennent des décisions à la hauteur des enjeux de sécurité.

L'UFAP UNSa Justice exige : la création D'UHSA, unité hospitalière spécialement aménagée: Pour une prise en charge réelle et sécurisée des profils psychiatriques lourds.

Des mesures fermes : des sanctions exemplaires et des mesures de gestion immédiates pour ce mineur. L'UFAP UNSa Justice félicite les deux Majors ainsi que l’ensemble des agents du QM pour leur professionnalisme exemplaire et leur sang-froid malgré la violence de l'attaque.

L'UFAP UNSa Justice souligne la présence de FO Justice, qui a fait tomber la bannière syndicale et a décidé de rejoindre le débrayage de ce matin devant les portes de l’établissement en signe de soutient aux collègues touchés par cette lâche agression.